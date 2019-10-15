The New York Times: Махинациями занимались чиновники из бывших спортсменов - Советский спорт
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15 октября 2019 21:00ОлимпиадаВолохов Юрий

The New York Times: Махинациями занимались чиновники из бывших спортсменов

23 октября состоится заседание комитета по соответствию WADA, на котором рассмотрят выводы отдела расследований WADA по поводу внесения изменений в базу данных Московской антидопинговой лаборатории. Чем ближе заседание комитета, тем сильнее накаляются страсти.

Напомним, 8 октября Министерство спорта направило в WADA ответы на 31 вопрос, возникший у руководителей Всемирного антидопингового агентства в связи с обнаружением внесенных серьезных изменений в базу Московской антидопинговой лаборатории. Ранее в интервью «Советскому спорту» глава РУСАДА Юрий Ганус рассказал, что в базу внесены более тысячи изменений.

Тема получила новое развитие. В эти дни в Колорадо-Спрингс проходит конференция Play the Game-2019, целью которой является укрепление этических основ спорта. На ней присутствует и Ганус. Как сообщает The New York Times, гендиректор РУСАДА во время конференции предположил, что из базы были удалены данные не простых спортсменов, а тех, кто ныне стал крупными спортивными функционерами либо занимающих высокие посты в государственных структурах. Так как, по мнению главы РУСАДА, возможностью изменить данные Московской лаборатории могли обладать только лица, близкие к российским властям.

Кстати, в Колорадо-Спрингс приехали многие персоны, прославившиеся в последние годы в борьбе с допингом. Бывший руководитель WADA Ричард Паунд, информаторы Всемирного антидопингового агентства супруги Степановы – бегунья Юлия и ее муж экс-сотрудник РУСАДА Виталий, ставшие главными героями фильмов немецкого режиссера Хайо Зеппельта о допинге в российском спорте. Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков на конференцию не приехал. Впрочем, это и не удивительно – он давно находится под американской программой о защите свидетелей. Зато в Колорадо-Спрингс прибыл режиссер фильма «Икар» Брайан Фогель, снявший фильм про Родченкова. Он поделился с участниками конференции поистине сенсационной информацией: будто бы Владимир Путин предложил президенту США Дональду Трампу обменять бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена на Родченкова. Это заявление резко оживило работу конференции.

Напомним, что Сноуден является главным разоблачителем американских спецслужб, в 2013 году он рассказал миру о глобальной программе электронной слежки американцев за собственными гражданами, а также за ведущими европейскими политиками. После опубликования соответствующих документов, он прилетел в Москву, где попросил убежище. Прожив шесть лет в России, Сноуден затосковал по родине и не так давно заявил, что готов вернуться в США, если американские власти не станут его преследовать.

Но вернемся к главной теме. Итак, 23 октября Комитет по соответствию WADA рассмотрит итоги работы отдела расследований по поводу внесения изменений в базу данных Московской антидопинговой лаборатории и ответы российской стороны. Решение о применении или не применении санкций будет принято 4 ноября – в этот день пройдет исполком WADA. Если ответы российской стороны на 31 вопрос организацию не удовлетворят, то РУСАДА могут лишить статуса соответствия, а также применить другие санкции вплоть до недопуска российских спортсменов на Игры-2020 в Токио.

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