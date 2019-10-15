Юрий Ганус: Если изменяют базы данных, то это должны быть не просто спортсмены Глава РУСАДА Юрий Ганус уточнил, что его слова о высокопоставленных бывших спортсменах в заметке The New York Times были додуманы журналистами.

Загрузка...

Однако специалист понимает, почему авторитетная газета сделала такие выводы.

– В статье написано, что причина манипуляций – защита спортсменов, занимающих сейчас должности в правительстве.

– Это уже доводы, можете в The New York Times позвонить и уточнить. Просто давайте подумаем, для чего были проведены эти манипуляции. Они связаны с изменениями в базе данных. В базе данных что? Данные спортсменов. Значит, удалялась информация по спортсменам. Это логика, я могу такую же выстроить.

– Но делается акцент на том, что это не просто спортсмены, а спортсмены-чиновники.

– Написали что ли, что это я так сказал? Послушайте, это могли быть данные по тем спортсменам, которые находятся где угодно. Но если изменяют базы данных, то это должны быть не просто спортсмены, а спортсмены, которых хотят скрыть даже ценой судьбы будущих спортсменов. Откуда я могу знать, кто эти люди? Здесь можно говорить только о предположениях, но логика именно такова, – приводит слова Гануса Sports.ru.