Глава USADA: Признания Гануса могут быть стратегическим ходом Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тигарт прокомментировал слова главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о намеренном изменении данным московской лаборатории.

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– Если он сказал правду, то нам стоит ждать отстранения Гануса. Но вполне может быть, что его слова – стратегический ход. Сейчас главный вопрос состоит в том, стоит ли наказывать РУСАДА за решения, которые принимали в правительстве? Также стоит понимать, что министерство спорта России должно нести ответственность за контроль над независимой антидопинговой организацией, – передает слова Тигарта The New York Times.