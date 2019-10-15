Глава USADA: Признания Гануса могут быть стратегическим ходом

– Если он сказал правду, то нам стоит ждать отстранения Гануса. Но вполне может быть, что его слова – стратегический ход. Сейчас главный вопрос состоит в том, стоит ли наказывать РУСАДА за решения, которые принимали в правительстве? Также стоит понимать, что министерство спорта России должно нести ответственность за контроль над независимой антидопинговой организацией, – передает слова Тигарта The New York Times.
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