Глава РУСАДА признал изменение данных московской лаборатории

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус на конференции в Колорадо призвал подмену данных московской антидопинговой лаборатории.
По мнению Гануса, это было сделано для защиты репутацию известных российских спортсменов, которые сейчас занимают высокие посты в органах власти. Глава РУСАДА считает, что изменению подверглись данные о тысячах допинг-проб.
– Вы должны понимать, что решение о подмене данных могут принять только очень влиятельные люди. Россия – сильная спортивная держава, но те люди, которые на протяжении многих лет несут ответственность за принятие решений, выбрали неправильный путь, неправильный подход.
Мои признания опасны для меня, но это моя миссия. Надеюсь, следующее поколение российских спортсменов сможет вернуться на международную арену, – приводит слова Гануса The New York Times.
Данные московской лаборатории были переданы специалистам WADA с большим опозданием.
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