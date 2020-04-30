Лучшие новые русские. Кем из натурализованных спортсменов мы гордимся больше всего

В этом списке не будет футболиста Гилерме или баскетболистов Келли Маккарти и Джоэля Боломбоя. Хотя у Гилерме с Боломбоем, надеемся, все еще впереди.

ВИКТОР АН

Откуда: Корея

Когда стал россиянином: 2011

Вид спорта: шорт-трек

Ан Хен Су был суперзвездой мирового шорт-трека и лидером сильнейшей на планете сборной Кореи задолго до того, как стал Виктором Аном и получил российский паспорт. На Олимпиаде в Турине молодой уроженец Сеула выиграл сразу три золота, что до этого в его виде спорта не удавалось никогда и никому. Однако тяжелая травма колена едва не поставила крест на карьере атлета. И когда Ан Хен Су смог вернуться на лед, на родине в нем разуверились. Фактически в Корее списали спортсмена, не приглашая его в сборную, поскольку не верили в его перспективы. И потеряв возможность выступить в Ванкувере, он принял сложное, но важное решение – сменил гражданство и начал выступать за Россию.

Что было дальше, мы знаем. На Играх в Сочи Виктор Ан опять взял три золота, к которым добавил еще одну бронзу, и вошел в пантеон самых успешных спортсменов зимних Олимпиад. Кроме олимпийских медалей на его счету еще 20 золотых наград чемпионатов мира (три – в составе российской команды), рекорды мира на дистанциях 1000, 1500 и 3000 метров, шесть Кубков мира и множество других регалий, которые сделали его самым успешным шорт-трекистом в истории. Причем – с запасом. Сложно представить, что кому-нибудь удастся хотя бы приблизиться к результатам Ана.

Правда, все это не помогло ему выступить на Играх на своей истинной родине, в Пхенчхане, куда не допустили многих лидеров российской сборной. Тогда-то Ан в сердцах и завершил карьеру. Но после вернулся, чтобы попробовать поехать в Пекин-2022. И в прошедшем сезоне даже выиграл золото на первом этапе Кубка мира. Но возраст все-таки начал сказываться, да и здоровья не прибавлялось. Результаты упали, и легендарный спортсмен решил покинуть лед окончательно. Сейчас Виктор планирует посвятить время семье и перевез близких обратно в Корею ради образования дочери.

ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВ

Откуда: Украина

Когда стал россиянином: 2007

Вид спорта: шорт-трек

На фоне сочинских успехов Ана результаты Григорьева слегка ушли в тень, и это мягко говоря несправедливо! А между тем этот спортсмен – такой же натурализованный россиянин, как и Виктор. До 2007 года Владимир выступал за Украину, в составе которой съездил на две Олимпиады – в Солт-Лейк-Сити и Турин. Но затем принял решение сменить спортивное гражданство и начал выступать за Россию. Именно с нашей сборной связаны все его основные успехи. Григорьев пять раз становился чемпионом Европы (плюс выиграл два серебра и четыре бронзы), был вице-чемпионом мира в 2013 году, а на Играх в Сочи не только помог россиянам взять золото в эстафете, но и завоевал свое личное серебро – на дистанции 1000 м он уступил только Виктору Ану. Спустя пару лет Григорьев завершил карьеру, но до сих пор он остается третьим в списке самых успешных и титулованных членов российской сборной по шорт-треку в истории – после самого Ана и Семена Елистратова.

МАРИО ФЕРНАНДЕС

Откуда: Бразилия

Когда стал россиянином: 2016

Вид спорта: футбол

Отец бразильца являлся тренером по футзалу, поэтому сам Марио начинал карьеру именно в этом виде спорта. Но наставник вовремя понял, что у защитника проявляется талант, поэтому отвел сына в академию «Сан-Каэтано», откуда перспективного игрока подписал один из грандов местного футбола – «Гремио». После нескольких лет выступлений на высшем уровне в чемпионате Бразилии, Фернандеса забрал ЦСКА, скауты которого славятся умением находить таланты на латиноамериканском рынке. Марио сразу как влитой встал на правый фланг обороны армейцев, показывая успешную игру как в матчах регулярного первенства, так и в Лиге чемпионов против «Манчестер Сити» и «Баварии». Не дождавшись вызова в основу родной национальной команды, где на его позиции играл самый титулованный футболист в истории человечества – Дани Алвес, Фернандес начал задумываться о получении российского паспорта, и в 2016 году официально стал гражданином нашей страны. На провальный для России Евро во Франции экс-бразилец не попал, поэтому в его послужном списке только успешные выступления под российским флагом. На домашнем для России чемпионате мира-2018 Марио провел все матчи в составе основы, а венцом его выступлений стал гол Хорватии в овертайме, который позволил хозяевам довести дело до серии пенальти. Несмотря на то, что свой удар в послематчевой лотерее защитник не реализовал, критике его подвергнуть никто не решился. По итогам удачного для России мундиаля Марио вместе со всей командой получил еще один вызов – в Кремлевский дворец, где удостоился звания заслуженного мастера спорта.

ВИК УАЙЛД

Откуда: США

Когда стал россиянином: 2012

Вид спорта: сноуборд

Американский сноубордист больше десяти лет представлял свою родину на различных соревнованиях, однако особых успехов не добивался. В 2011 году Уайлд женился на российской сноубордистке Алене Заварзиной, после чего переехал в Россию и стал раздумывать над сменой флага. Через два года Виктор Уайлд, как написано у него в паспорте, получил гражданство и вошел в состав российской сборной. Его звездный час пробил на Олимпиаде в Сочи, где спортсмен завоевал две золотые медали: в параллельном слаломе-гиганте и в гигантском слаломе, став единственным сноубордистом в истории, выигравшим два золота на одних Играх и вообще первым олимпийским чемпионом из России в этом виде спорта.

ДЖЕЙ-АР ХОЛДЕН

Откуда: США

Когда стал россиянином: 2003

Вид спорта: баскетбол

Американец неплохо выступал в студенческом баскетболе, но на драфте НБА его не выбрал ни один клуб. После неудачи в главной лиге мира Холден поехал покорять Европу. Поиграв в Латвии, Бельгии и Греции, в 2002 году разыгрывающий приехал в ЦСКА. В составе армейцев Холден сразу стал основным игроком и помог клубу добраться до «Финала четырех» Евролиги, а через два года – и выиграть турнир (в 2006-м). В это же время американец начал процесс получения российского гражданства, понимая, что в родную сборную ему попасть не суждено, ввиду огромной конкуренции на всех позициях. В 2003 году Холден обзавелся нашим паспортом, при этом сохранив гражданство США, и стал первым в истории чернокожим игроком сборной России по баскетболу. В составе национальной команды Джей-Ар поехал на Евробаскет-2007, где в финале против Испании забросил решающие два очка и помог России выиграть сенсационное золото (первое и пока последнее в нашей постсоветской истории). После этого ставший уже своим Холден еще раз победил в главном клубном турнире Европы с ЦСКА (в 2008-м), став MVP «Финала четырех», первым в истории сыграл 200 матчей в Евролиге, вошел в символическую пятерку этого турнира за 10 лет, собрал «пачку» местных трофеев, после чего в статусе национального героя и с чувством выполненного долга завершил карьеру и уехал обратно в США. Сейчас бывший баскетболист работает менеджером в структуре «Бруклина».

ТАТЬЯНА ВОЛОСОЖАР

Откуда: Украина

Когда стала россиянкой: 2010

Вид спорта: фигурное катание

Татьяна – одна из немногих в этом списке, кто и до получения российского паспорта добивалась серьезных успехов. В Украине Волосожар, начинавшая в одиночном катании, выступала в паре со Станиславом Морозовым, несколько раз выигрывала чемпионат страны и даже участвовала в двух Олимпиадах. Однако переезд в Москву стал для фигуристки знаковым событием. Вместе с Максимом Траньковым она выиграла два золота Сочи в командном зачете и парном катании, а также чемпионат мира и четыре европейских первенства. После завоевания медалей высшего достоинства в Сочи партнеры были удостоены ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Вишенкой на торте стал тот факт, что после завершения карьеры пара на льду воссоединилась и в жизни. Фигуристы поженились и воспитывают дочь. Сейчас Волосожар выступает в ледовом шоу Ильи Авербуха, а в 2018 году вместе с Траньковым написала автобиографию, в которой рассказала о своем спортивном пути.

АЛЕКСАНДР ЛЕСУН

Откуда: Белоруссия

Когда стал россиянином: 2010

Вид спорта: современное пятиборье

Белорус начал заниматься современным пятиборьем только в 15 лет, но сразу доказал свою профпригодность и дважды завоевал бронзу на юношеском чемпионате Европы. Впрочем, в основную сборную Белоруссии Александр так и не пробился, потому что на родине ему запрещали заниматься профессиональным спортом из-за проблем со здоровьем. В 2010 году Лесун получил российское гражданство и сразу же начал выступать под новым флагом, выиграв один из этапов Кубка мира. Карьера пятиборца пошла в гору, в 2011 году он впервые стал чемпионом мира в командном зачете, а на следующем форуме выиграл золото уже в личном. После этого спортсмен еще дважды победил на мировом первенстве и трижды становился первым на чемпионатах Европы. В 2016 году Лесун поехал в составе сборной на Олимпийские игры в Рио, где дополнил свою коллекцию последней недостающей медалью – золотом Олимпиады в личном зачете, попутно установив олимпийский рекорд в фехтовании: 268 очков.

СЕРГЕЙ КАРЯКИН

Откуда: Украина

Когда стал россиянином: 2009

Вид спорта: шахматы

Уроженец Симферополя научился играть в шахматы в пятилетнем возрасте, а уже в 12 лет стал самым молодым гроссмейстером в истории, благодаря чему вошел в книгу рекордов Гиннесса. В 2004 году Карякин одержал победу во Всемирной шахматной Олимпиаде в составе сборной Украины. В 2009-м по причине отсутствия перспектив в Крыму принял российское гражданство и переехал в Москву, чтобы тренироваться у известных наставников – Юрия Дохояна и Александра Мотылева. С их помощью он за два года поднялся в топ-10 мирового рейтинга. В 2015 году Карякин выиграл Кубок мира, а через год одержал победу в турнире претендентов, что позволило ему участвовать в матче за шахматную корону против Магнуса Карлсена. Более того – Сергей даже вел у норвежца с преимущество в одно очко! Правда, к сожалению, не смог его удержать и в итоге потерпел поражение. Через несколько месяцев российский гроссмейстер все-таки взял реванш, обойдя Карлсена в борьбе за победу на чемпионате мира по блицу. Тем самым Карякин обеспечил себе первое золото в этом виде шахмат.

РОМУЛО, РОБИНЬО, ЭДЕР ЛИМА

Откуда: Бразилия

Когда стали россиянами: 2009-2015

Вид спорта: мини-футбол

Судьба всех трех бразильцев довольна схожа. Футболисты, начавшие свою карьеру на родине, не добились особых успехов и поехали покорять Европу, где уровень клубного футбола значительно выше. Сборная России и без участия латиноамериканцев долгое время считалась одной из лучших в мире, но кадровые проблемы первой половины 2000-х заставили руководство федерации мини-футбола прибегнуть к помощи «родоначальников футбола». Так, в период с 2009 года в составе национальной команды появилось сразу несколько представителей Бразилии, которые на тот момент уже ярко показали себя на уровне внутреннего чемпионата. Робиньо, Ромуло и Эдер Лима составили прекрасную связку с российскими исполнителями, благодаря чему команда сначала смогла завоевать бронзу и серебро на чемпионате Европы, а в 2016 году поехала на чемпионат мира в Колумбию, где россияне дошли до финала. Жаль, что в решающем матче даже хет-трика Эдера Лимы не хватило для победы над аргентинцами.