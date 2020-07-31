Как Родченков «химичил» на Олимпиаде в Сочи. Пошаговая инструкция от самого «маэстро»

Но вернемся к заключительной части книжки Родченкова. Вот как профессор разложил на молекулы свою зловещую «допинговую схему». Получился детектив.

Эта часть книги озаглавлена так: «Операция «Сочинский результат». Шаг за шагом». Никаких суперсенсаций она в себе не несет, зато систематизирует все то, о чем Родченков рассказывал после побега за океан. Для тех, кто не слишком внимательно следил за «творчеством» беглового профессора, такая форма подачи «компромата» особенно удобна. Другое дело, что никаких доказательств подлинности своих показаний Родченков опять не предоставил. Его мемуары отдают не слишком умелой беллетристикой - особенно, когда он рассказывает, как «тайно» покинул страну, всего лишь попросив друга оформить ему обычный билет на самый обычный рейс до Лос-Анджелеса. Вот это воображение у человека!

- Летом 2013 года мы собрали чистые образцы мочи не менее 75 спортсменов еще до объявления окончательных списков участников Игр.

- Образцы мочи были заморожены перед отправкой Родионовой в Москву.

- Родионова доставила мочу в Московскую антидопинговую лабораторию.

- Эксперты дважды проверили пробы на «чистоту».

- Образцы поместили в секретном безопасном месте – «чистом банке мочи», как назвал его Ричард Макларен.

- Родионова направила образцы в командный центр ФСБ в Сочи в конце января 2014 года.

- Туда поступило до 500 образцов. 1 февраля мы с Блохиным посетили центр и провели полную проверку морозильных камер и их содержимого.

СТАНДАРТНЫЙ ДЕНЬ ТЕСТИРОВАНИЯ НА ОЛИМПИАДЕ

Шаг 1. На станции допинг-контроля

- Спортсмен, выбранный для тестирования, прибывает на станцию в сопровождения врача команды.

- Офицер допинг-контроля (ОДК) заполняет специальную форму допинг-контроля (ФДК).

- Перед сдачей анализа спортсмен тщательно осматривает стаканчик для забора мочи под наблюдением ОДК.

- По возвращении спортсмена из зоны забора пробы содержимое стаканчика переливается в бутылки А и В, сняв с них защитные кольца.

- В бутылку В помещается около 30 мл анализа до синей линии, в бутылку А - около 60 мл до красной линии. Остатки распределяются между двумя бутылками, но не в полном объеме. Неизрасходованная часть анализа впоследствии утилизируется. Проба передается для проверки ОДК, который определяет удельный вес и заносит данные в ФДК.

- Спортсмен и сопровождающее лицо фотографируют ФДК, заполненную ОДК.

- Сотрудник ФСБ на допинг-станции делает повторное фото ФДК для дополнитльного контроля.

Шаг 2. После станции допинг-контроля

- Фотографии отправляются Родионовой.

- Она пересылает сканы Родченкову и его секретарям, а затем по телефону подтверждает, какие спортсмены сдали анализы.

- Анонимный координатор ФСБ отправляет ФДК Блохину и Чижову.

- Родченков, Чижов, Блохин и Кудрявцев отмечают каждую ночь количество подлежащих замене проб, их кодовые номера и имена спортсменов, которым они принадлежат.

- Родченков и Чижов беседуют с Блохиным, чтобы определить, какие «чистые» образцы необходимо доставить в олимпийскую лабораторию. Родченков готовит «стол дня» с именами спортсменов, кодовыми номерами, удельными весами и объемами, необходимыми для заполнения бутылок А и В.

- Примерно в 5 часов вечера Блохин забирает пластиковые контейнеры с «чистой» мочой из морозильной камеры в командном центре и доставляет их в комнату 124 лаборатории, где они оттаивают. Это занимает примерно час, если погрузить бутылки в теплую воду.

- После разморозки образцы разливают в мензурки объемом 250 мл (обозначенные 1, 2, 3, 4 в «таблице дня»). Чижов измеряет удельный вес образцов с помощью такого же аппарата, как на станции допинг-кнтроля.

- Если удельный вес мочи меньше значения в ФДК, добавляется хлорид натрия, если выше – образец разбавляется дистиллированной водой. Если удельный вес находится в пределах погрешности 0,002 от «оригинала», все в порядке.

Шаг 4. Доставка проб из Олимпийской деревни в лабораторию

- На станции допинг-контроля собранные пробы упаковываются в мешки, опечатываются и доставляются во временное хранилище Центра допинг-контроля Олимпийской деревни.

- Образцы накапливаются там в течение всего дня. Антильский звонит в лабораторию и предупреждает о том, что через 15 минут должен прибыть микроавтобус с пробами.

- Родченков и Чижов следят за тем, чтобы в лаборатории не было иностранных наблюдателей. Только Тьерри Богосян, независимый наблюдатель ВАДА, может входить в зоны приема и хранения проб. Каждое открывание двери или морозильной камеры фиксируется на видео.

Шаг 5. Ночная замена проб

- Примерно в час ночи микроавтобус останавливается у специальной двери, заранее зарезервированной ОДК. Принятые образцы и документация проверяются и маркируются. Объемы бутылок А и В тоже измеряются, цепочка действий документируется. Все данные автоматически загружаются в LIMS (лабораторная система управления информацией)

- Родченков, Чижов и Кудрявцев входят в комнату 124.

- Бутылки А и В распределяются по разным тележкам. Кудрявцев катит бутылки В в закрытое помещение с морозильными камерами в зону длительного хранения.

- Кудрявцев перекладывает нужные бутылки В в карман своего халата, оставляя остальные в хранилище.

- Вернувшись в приемку, Кудрявцев катит тележку с бутылками А в комнату 125, где открываются крышки.

- В стене между комнатами 124 и 125 есть просверленное отверстие, диаметр которого позволяет просунуть бутылку. Отверстие находится за шкафом с документами и замаскировано под неработающую розетку - прикрыто платиковой заглушкой.

- Кудрявцев выбирает подходящие бутылки А и В и подает их через отверстие в комнату 124.

- Чижов получает бутылки А и В в комнате 124.

- Родченков дважды проверяет, чтобы бутылки А и В совпадали по кодовым номерам, и переписывает объемы в «таблицу дня».

- Родченков передает бутылки В Блохину, который возвращается в командный центр ФСБ, где снимаются крышки.

- Чижов заранее приготовил необходимые объемы мочи в стеклянных 250-миллиметровых стаканах. Он снова проверяет удельный вес оттаявшей мочи, прежде чем опорожнить бутылку и промыть ее.

- Родченков, Кудрявцев и Чижов курят и пьют кофе, ожидая возвращения Блохина с открытыми бутылками В.

- Так как кольцо металлических зубцов внутри пластикового колпачка царапается при открытии, в пластиковую конструкцию вставляются новые металлические компоненты для каждой бутылки В.

- Родченков тщательно дезинфицирует внутреннюю часть пластиковой крышки каждой бутылки В, а Кудрявцев моет эти бутылки.

- Парные и промытые бутылки А и В с крышками выставляются перед Родченковым на столе, а затем все коды, имена, объемы и удельные веса сверяются с «таблицей дня».

- Родченков и Кудрявцев еще раз проверяют удельный вес каждого образца мочи. Родченков наливает чистую мочу в бутылки А и В, следя за тем, чтобы объем соответствовал «таблице дня». Кудрявцев контролирует его действия, чтобы избежать ошибок – все-таки к 4 или 5 утра все устали.

- Бутылки В закручиваются неповрежденными пластиковыми крышками.

- Чижов передает бутылки А и В обратно через отверстие, где Кудрявцев принимает их в комнате 125.

- Кудрявцев возвращает бутылки В в хранилище.

- Родченков уничтожает «таблицу дня», порвав на мелкие кусочки и разбросав по разным урнам. Затем он удаляет все сканы ФДК со своего телефона. То же самое делают его секретарь и Чижов.

- Родченков звонит Родионовой, чтобы сообщить: операция прошла по плану.