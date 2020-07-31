Как Родченков «химичил» на Олимпиаде в Сочи. Пошаговая инструкция от самого «маэстро»

- Летом 2013 года мы собрали чистые образцы мочи не менее 75 спортсменов еще до объявления окончательных списков участников Игр.
- Образцы мочи были заморожены перед отправкой Родионовой в Москву.
- Родионова доставила мочу в Московскую антидопинговую лабораторию.
- Эксперты дважды проверили пробы на «чистоту».
- Образцы поместили в секретном безопасном месте – «чистом банке мочи», как назвал его Ричард Макларен.
- Родионова направила образцы в командный центр ФСБ в Сочи в конце января 2014 года.
- Туда поступило до 500 образцов. 1 февраля мы с Блохиным посетили центр и провели полную проверку морозильных камер и их содержимого.
СТАНДАРТНЫЙ ДЕНЬ ТЕСТИРОВАНИЯ НА ОЛИМПИАДЕ
Шаг 1. На станции допинг-контроля
- Спортсмен, выбранный для тестирования, прибывает на станцию в сопровождения врача команды.
- Офицер допинг-контроля (ОДК) заполняет специальную форму допинг-контроля (ФДК).
- Перед сдачей анализа спортсмен тщательно осматривает стаканчик для забора мочи под наблюдением ОДК.
- По возвращении спортсмена из зоны забора пробы содержимое стаканчика переливается в бутылки А и В, сняв с них защитные кольца.
- В бутылку В помещается около 30 мл анализа до синей линии, в бутылку А - около 60 мл до красной линии. Остатки распределяются между двумя бутылками, но не в полном объеме. Неизрасходованная часть анализа впоследствии утилизируется. Проба передается для проверки ОДК, который определяет удельный вес и заносит данные в ФДК.
- Спортсмен и сопровождающее лицо фотографируют ФДК, заполненную ОДК.
- Сотрудник ФСБ на допинг-станции делает повторное фото ФДК для дополнитльного контроля.
Шаг 2. После станции допинг-контроля
- Фотографии отправляются Родионовой.
- Она пересылает сканы Родченкову и его секретарям, а затем по телефону подтверждает, какие спортсмены сдали анализы.
- Анонимный координатор ФСБ отправляет ФДК Блохину и Чижову.
- Родченков, Чижов, Блохин и Кудрявцев отмечают каждую ночь количество подлежащих замене проб, их кодовые номера и имена спортсменов, которым они принадлежат.
- Родченков и Чижов беседуют с Блохиным, чтобы определить, какие «чистые» образцы необходимо доставить в олимпийскую лабораторию. Родченков готовит «стол дня» с именами спортсменов, кодовыми номерами, удельными весами и объемами, необходимыми для заполнения бутылок А и В.
- Примерно в 5 часов вечера Блохин забирает пластиковые контейнеры с «чистой» мочой из морозильной камеры в командном центре и доставляет их в комнату 124 лаборатории, где они оттаивают. Это занимает примерно час, если погрузить бутылки в теплую воду.
- После разморозки образцы разливают в мензурки объемом 250 мл (обозначенные 1, 2, 3, 4 в «таблице дня»). Чижов измеряет удельный вес образцов с помощью такого же аппарата, как на станции допинг-кнтроля.
- Если удельный вес мочи меньше значения в ФДК, добавляется хлорид натрия, если выше – образец разбавляется дистиллированной водой. Если удельный вес находится в пределах погрешности 0,002 от «оригинала», все в порядке.
Шаг 4. Доставка проб из Олимпийской деревни в лабораторию
- На станции допинг-контроля собранные пробы упаковываются в мешки, опечатываются и доставляются во временное хранилище Центра допинг-контроля Олимпийской деревни.
- Образцы накапливаются там в течение всего дня. Антильский звонит в лабораторию и предупреждает о том, что через 15 минут должен прибыть микроавтобус с пробами.
- Родченков и Чижов следят за тем, чтобы в лаборатории не было иностранных наблюдателей. Только Тьерри Богосян, независимый наблюдатель ВАДА, может входить в зоны приема и хранения проб. Каждое открывание двери или морозильной камеры фиксируется на видео.
Шаг 5. Ночная замена проб
- Примерно в час ночи микроавтобус останавливается у специальной двери, заранее зарезервированной ОДК. Принятые образцы и документация проверяются и маркируются. Объемы бутылок А и В тоже измеряются, цепочка действий документируется. Все данные автоматически загружаются в LIMS (лабораторная система управления информацией)
- Родченков, Чижов и Кудрявцев входят в комнату 124.
- Бутылки А и В распределяются по разным тележкам. Кудрявцев катит бутылки В в закрытое помещение с морозильными камерами в зону длительного хранения.
- Кудрявцев перекладывает нужные бутылки В в карман своего халата, оставляя остальные в хранилище.
- Вернувшись в приемку, Кудрявцев катит тележку с бутылками А в комнату 125, где открываются крышки.
- В стене между комнатами 124 и 125 есть просверленное отверстие, диаметр которого позволяет просунуть бутылку. Отверстие находится за шкафом с документами и замаскировано под неработающую розетку - прикрыто платиковой заглушкой.
- Кудрявцев выбирает подходящие бутылки А и В и подает их через отверстие в комнату 124.
- Чижов получает бутылки А и В в комнате 124.
- Родченков дважды проверяет, чтобы бутылки А и В совпадали по кодовым номерам, и переписывает объемы в «таблицу дня».
- Родченков передает бутылки В Блохину, который возвращается в командный центр ФСБ, где снимаются крышки.
- Чижов заранее приготовил необходимые объемы мочи в стеклянных 250-миллиметровых стаканах. Он снова проверяет удельный вес оттаявшей мочи, прежде чем опорожнить бутылку и промыть ее.
- Родченков, Кудрявцев и Чижов курят и пьют кофе, ожидая возвращения Блохина с открытыми бутылками В.
- Так как кольцо металлических зубцов внутри пластикового колпачка царапается при открытии, в пластиковую конструкцию вставляются новые металлические компоненты для каждой бутылки В.
- Родченков тщательно дезинфицирует внутреннюю часть пластиковой крышки каждой бутылки В, а Кудрявцев моет эти бутылки.
- Парные и промытые бутылки А и В с крышками выставляются перед Родченковым на столе, а затем все коды, имена, объемы и удельные веса сверяются с «таблицей дня».
- Родченков и Кудрявцев еще раз проверяют удельный вес каждого образца мочи. Родченков наливает чистую мочу в бутылки А и В, следя за тем, чтобы объем соответствовал «таблице дня». Кудрявцев контролирует его действия, чтобы избежать ошибок – все-таки к 4 или 5 утра все устали.
- Бутылки В закручиваются неповрежденными пластиковыми крышками.
- Чижов передает бутылки А и В обратно через отверстие, где Кудрявцев принимает их в комнате 125.
- Кудрявцев возвращает бутылки В в хранилище.
- Родченков уничтожает «таблицу дня», порвав на мелкие кусочки и разбросав по разным урнам. Затем он удаляет все сканы ФДК со своего телефона. То же самое делают его секретарь и Чижов.
- Родченков звонит Родионовой, чтобы сообщить: операция прошла по плану.