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Олимпийская спецоперация на Дальнем Востоке
16 июля 16:15

Олимпийская спецоперация на Дальнем Востоке

Представители 25 видов спорта проводят сейчас на Дальнем Востоке заключительный этап подготовки к Играм в Токио.

«Самое главное, чтобы на этом этапе подготовки к Играм все были здоровы. Спасибо вам большое за труд, осталось совсем немного до старта соревнований. Будем за вас переживать, сделаем все возможное, чтобы вся страна вас поддерживала», – обратился к спортсменам и тренерам Олег Матыцин.

Южно-Сахалинск для акклиматизации и подготовки выбрали каратисты и теннисисты. К слову, финалисты «Уимблдона»-2021 Елена Веснина и Вероника Кудерметова узнали, что сыграют вместе в Токио, уже на Дальнем Востоке. Изначально Веснину заявили с Верой Звонаревой, а Кудерметову – с Анастасией Павлюченковой. Министр спорта встретился со спортсменами и обсудил с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко вопросы строительства спортивных объектов. Днём ранее министр пообщался в Хабаровске со сборными по фехтованию прыжкам на батуте и маунтинбайку, а также провёл рабочую встречу с главой региона Михаилом Дегтяревым.

А начался рабочий визит во Владивостоке, который стал основным форпостом для российских олимпийцев. Олег Матыцин вместе с губернатором Олегом Кожемяко встретился со сборными России по греко-римской и женской борьбе, дзюдо, боксу, плаванию, стрельбе из лука, баскетболу 3х3, триатлону и бадминтону. В разные дни Приморский край примет 24 олимпийские и паралимпийские команды. «Порядка 15 сборных планировали отправиться в Японию заранее, но из-за ограничений в ряде префектур большинство этих сборов были перенесены на Дальний Восток при поддержке глав регионов. Например, лучникам был обустроен лукодром на стадионе Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Всего в ДВФУ сейчас работают порядка 400 спортсменов и тренеров. Сегодня это центр силы российского спорта, который готовится к главному броску в Токио», - отметил директор Центра спортивной подготовки сборных России (ЦСП) Георгий Брюсов.

Олег Матыцин и Олег Кожемяко также обсудили создания спортивного кластера в ДВФУ. Отметим, что с 5 июля в ДВФУ работает оперативный штаб ЦСП. Плечом к плечу решают вопросы заключительного этапа подготовки Минспорт РФ и ЦСП совместно с Администрацией Приморского края, руководством региональных Минспорта и федераций. Административную поддержку штабу оказал Фонд Росконгресс - организатор Восточного экономического форума (ВЭФ).

ДВФУ в эти дни не только стал базой для олимпийцев, но и готовится принимать ВЭФ, который пройдет 2-4 сентября. Опыт проведения крупнейшего ежегодного делового события в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в архитектуре которого традиционно представлена и мультиспортивная программа, организации его логистики, наверняка, пригодился при развертывании предолимпийских сборов во Владивостоке.

ВЭФ уже стал площадкой для расширения спортивных коммуникаций в АТР. В 2018-2019 годах президент ОКР Станислав Поздняков подписал во Владивостоке соглашения о сотрудничестве с главами НОК Китая и Японии. ОКР и Росконгресс провели на ВЭФ-2019 сессию «Олимпизм и АТР: взаимное влияние» с участием представителей МОК: заместителя генерального директора МОК Пире Миро, главы НОК Японии, олимпийского чемпиона по дзюдо Ясухиро Ямаситы, президент НОК Кореи Ки-Хеунг Ли и вице-президента НОК Китая Ли Линвэя.

Для Минспорта форум стал площадкой для обсуждения вопросов спортивной инфраструктуры и эта сверхактуальная тема получит продолжение на ВЭФ-2021. «Дальний Восток является одним из стратегических регионов развития видов спорта. Мы видим большое количество соревнований, которые проводятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе - Корее, Китае, Японии, других странах и, конечно, необходимость и важность адаптации для подготовки к ним», - подчеркнул министр спорта Олег Матыцин.

источник: «Советский спорт»
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