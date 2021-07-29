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Александр Лесун: Поразили наши гимнастки во время вольных упражнений, как будто гвозди забивали
29 июля 06:57
автор: Юрий Волохов
автор фото: Олимпийский комитет России

Александр Лесун: Поразили наши гимнастки во время вольных упражнений, как будто гвозди забивали

Олимпийский чемпион Рио-2016 пятиборец Александр Лесун делится эмоциями от Игр в Токио.

- Что-то наши олимпийцы в последние дни рванули «на десять тыщ, как на пятьсот», как пел Высоцкий. Медали сыплются, не успеваем считать. 
- Я не столь оптимистичен: да, серебряных и бронзовых действительно немало, но по золотым мы недобрали. 

- Семь золотых – разве плохой результат? 
- Нужно смотреть, в каких видах они добыты. Наши гимнасты выступили великолепно, а соперники – не очень. У нас первая золотая медаль в плавании за 25 лет. На нее вряд ли кто рассчитывал. У нас золото в тхэквондо́, на которое тоже мало, кто рассчитывал. Вдобавок, в тхэквондо́ несколько серебряных и бронзовых медалей.  

- Я перед Олимпиадой видел много прогнозов, что Россия может рассчитывать на 20-25 золотых. Это были даже не прогнозы, а аналитические выкладки.  
- Я тоже видел. В том-то и дело. А получается, у нас недобор золотых медалей в дзюдо, фехтовании. Особенно жалко Инну Дериглазову – совсем немного проиграла в финале американке. 

Очень жаль Софью Великую – словно, личную трагедию пережил. Так за нее болел. Рад, за Соню Позднякову, но Великая заслужила золотую олимпийскую медаль в личных соревнованиях всей своей карьерой. Третье поражение в финале на третьей подряд Олимпиаде… 

- Такая, видно, у Великой спортивная судьба. 
- Видимо, да… Сморим, что у нас остается, где мы можем рассчитывать на золото – все виды борьбы, синхронное плавание, бокс и художественная гимнастика. Не вижу 25 медалей. Да и двадцать пока не очень просматриваются. 

- Что вам наиболее запомнилось из событий в Токио? 
- Победа в пулевой стрельбе Виталины Бацарашкиной, которая выиграла золото последним выстрелом. Ну, круто же, черт возьми! 

Еще меня поразили наши гимнасты и гимнастки в командных соревнованиях. Особенно понравились наши девчонки во время вольных упражнений. Как будто бомбили, гвозди забивали – бам-бам. И как результат – олимпийское золото. 

 

источник: «Советский спорт»
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