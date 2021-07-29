Александр Лесун: Поразили наши гимнастки во время вольных упражнений, как будто гвозди забивали

- Что-то наши олимпийцы в последние дни рванули «на десять тыщ, как на пятьсот», как пел Высоцкий. Медали сыплются, не успеваем считать.

- Я не столь оптимистичен: да, серебряных и бронзовых действительно немало, но по золотым мы недобрали.

- Семь золотых – разве плохой результат?

- Нужно смотреть, в каких видах они добыты. Наши гимнасты выступили великолепно, а соперники – не очень. У нас первая золотая медаль в плавании за 25 лет. На нее вряд ли кто рассчитывал. У нас золото в тхэквондо́, на которое тоже мало, кто рассчитывал. Вдобавок, в тхэквондо́ несколько серебряных и бронзовых медалей.

- Я перед Олимпиадой видел много прогнозов, что Россия может рассчитывать на 20-25 золотых. Это были даже не прогнозы, а аналитические выкладки.

- Я тоже видел. В том-то и дело. А получается, у нас недобор золотых медалей в дзюдо, фехтовании. Особенно жалко Инну Дериглазову – совсем немного проиграла в финале американке.

Очень жаль Софью Великую – словно, личную трагедию пережил. Так за нее болел. Рад, за Соню Позднякову, но Великая заслужила золотую олимпийскую медаль в личных соревнованиях всей своей карьерой. Третье поражение в финале на третьей подряд Олимпиаде…

- Такая, видно, у Великой спортивная судьба.

- Видимо, да… Сморим, что у нас остается, где мы можем рассчитывать на золото – все виды борьбы, синхронное плавание, бокс и художественная гимнастика. Не вижу 25 медалей. Да и двадцать пока не очень просматриваются.