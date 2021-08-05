Лучше, чем в Рио. Подводим итоги дня в Токио

5 августа наши спортсмены пополнили свою копилку пятью медалями – 2 золотыми, серебряной и 2 бронзовыми. Чемпионами стали боксер Альберт Батыргазиев и борец Заур Угуев. Представители этих же видов спорта принесли в копилку нашей команды еще и по «бронзе», обладателями которой стали борец Артур Найфонов и боксер Глеб Бакши. Серебряную награду по итогам соревнований в прыжках с шестом среди женщин вручили Анжелике Сидоровой.
Говоря об итогах очередного соревновательного дня нельзя не упомянуть и победу наших волейболистов в полуфинале над олимпийскими чемпионами 2016 года бразильцами – 3:1. Дело не только в самой победе, но и то, как она была достигнута. Ведь в третьей партии россияне отыгрались с безнадежного счета 12:20, превратив его в 26:24, а, затем, выиграв и еще один сет – 25:23, вышли в финал, где их соперником станет сборная Франции.
А позже вслед за волейбольными «классиками» в финал впервые в истории прорвались и наши «пляжники». Для этого Вячеславу Красильникову и Олегу Стояновскому пришлось обыграть лидеров мирового рейтинга Шерифа Юнуса и Ахмеда Тиджана из Катара – 21:19, 21:17.
Ждем успеха от волейболистов, но не только от них. Россияне будут претендовать на медали в борьбе, художественной гимнастике, синхронном плавании, боксе, современном пятиборье, гандболе, водном поло.
При удачном выступлении команда ОКР может получить еще 6-7 высших наград. Этого вряд ли хватит, чтобы обойти хозяев Игр японцев, но, возможно, окажется достаточно, чтобы выиграть спор за четвертое общекомандное место у сборных Австралии и Великобритании.
Австралийцы, как и мы, сегодня взяли пять медалей, из них две золотых. А вот британцы получили только три награды (одно «золото»), что позволило нашей команды обойти сборную Соединенного Королевства и подняться на пятое место.
ЗСБВсего
Китай 34 24 16 74
США 29 35 27 91
Япония 22 10 14 46
Австралия 17 5 19 41
Россия 16 22 20 58
Великобритания 16 18 17 51
Все медали четверга:
Бокс
57-60 кг, женщины
3. Судапорн Сисонди (Таиланд)
3. Мира-Марьют-Йоханна Потконен (Финляндия)
48-52 кг, мужчины
3. Риомей Танака (Япония)
3. Сакен Бибоссинов (Казахстан)
69-75 кг, мужчины
3. Юмир Марсиал (Филиппины)
3. Глеб Бакши (Россия)
69-75 кг, мужчины
1. Альберт Батыргазиев (Россия)
2. Дюк Раган (США)
Спортивная борьба
До 57 кг, вольная борьба
1. Заур Угуев (Россия)
2. Рави Кумар (Индия)
3. Нурислам Санаев (Казахстан)
3. Томас Гилман (США)
До 86 кг, вольная борьба
1. Дэвид Тэйлор (США)
2. Хассан Язданишарати (Иран)
3. Артур Найфонов (Россия)
3. Майлз Назим Амин (Сан-Марино)
До 57 кг, женская борьба
1. Рисако Каваи (Япония)
2. Ирина Курочкина (Белоруссия)
3. Элен-Луиза Марулис (США)
3. Эвелина Николова (Болгария)
Легкая атлетика
Тройной прыжок, мужчины
1. Педро Пичардо (Португалия)
2. Чжу Ямин (Китай)
3. Юг-Фабрис Занго (Буркина-Фасо)
Ядро, мужчины
1. Райан Краузер (США)
2. Джо Ковач (США)
3. Томас Уолш (Новая Зеландия)
110 м с/б, мужчины
1. Хэнсл Парчмент (Ямайка)
2. Грэнт Холлоуэй (США)
3. Рональд Леви (Ямайка)
Ходьба 20 км, мужчины
1. Массимо Стано (Италия)
2. Коки Икеда (Япония)
3. Тошикацу Яманиши (Япония)
Прыжки с шестом, женщины
1. Кэти Нэджотт (США)
2. Анжелика Сидорова (Россия)
3. Холли Брэдшо (Великобритания)
400 м, мужчины
1. Стивен Гардинер (Багамские острова)
2. Энтони Хосе Самбрано (Колумбия)
3. Кирани Джеймс (Гренада)
Семиборье, женщины
1. Нафиссату Тиам (Бельгия)
2. Анук Феттер (Нидерланды)
3. Эмма Остервегель (Нидерланды)
Десятиборье, мужчины
1. Дэмьен Уорнер (Канада)
2. Кевин Майер (Франция)
3. Эшли Молони (Австралия)
Гребля на байдарках и каноэ
Байдарка-одиночка, 200 м, мужчины
1. Шандор Тотка (Венгрия)
2. Манфреди Рицца (Италия)
3. Лайэм Хит (Великобритания)
Каноэ-одиночка, 200 м, женщины
1. Невин Харрисон (США)
2. Лорен Венсан-Лапойнт (Канада)
3. Людмила Лузан (Украина)
Байдарка-одиночка, 500 м, женщины
1. Лиза Каррингтон (Австралия)
2. Тамара Чипеш (Венгрия)
3. Эмма-Астранд Йоргенсен (Дания)
Байдарка-двойка, 1000 м, мужчины
1. Ян ван дер Вестхюйзен – Томас Грин (Австралия)
2. Макс Хофф – Якоб Шопф (Германия)
3. Йожеф Достал – Радек Слуф (Чехия)
Велотрек
Кейрин, женщины
1. Шанне Браспеннинкс (Нидерланды)
2. Элесса Эндрюс (Новая Зеландия)
3. Лориана Джинест (Канада)
Омниум, мужчины
1. Мэттью Уэллс (Великобритания)
2. Кэмпбелл Стюарт (Новая Зеландия)
3. Элия Вивиани (Италия)
Прыжки в воду
Вышка 10 м, женщины
1. Цюань Хончань (Китай)
2. Чэнь Юси (Китай)
3. Мелисса Ву (Австралия)
Плавание, открытая вода
10 км, мужчины
1. Флориан Велльброк (Германия)
2. Криштоф Рашовски (Венгрия)
3. Грегорио Палтриньери (Италия)
Карате
Ката, женщины
1. Сандра Санчес (Испания)
2. Кийю Шимицу (Япония)
3. Грэйс Ло Мо Шун (Гонконг)
3. Вивиана Боттаро (Италия)
Кумите, до 67 кг, мужчины
1. Стивен да Коста (Франция)
2. Эрай Самдан (Турция)
3. Дархан Ассадилов (Казахстан)
3. Абдель-Рахман Аль-Масатфа (Иордания)
Кумите, до 55 кг, женщины
1. Ивет Горанова (Болгария)
2. Анжелика Терлюга (Украина)
3. Беттина Планк (Австрия)
3. Вэнь Тзуюнь (Тайвань)
Футбол
Женщины
3. США
Хоккей на траве
Мужчины
1. Бельгия
2. Австралия
3. Индия
Скейтбординг
Парк, мужчины
1. Киган Палмер (Австралия)
2. Педру Барруш (Бразилия)
3. Кори Жюно (США)
Скалолазание
Многоборье, мужчины
1. Мэтью Белчер – Уилл Райан (Австралия)
2. Антон Дальберг – Фредрик Бергстрем (Швеция)
3. Хорди Ксаммар – Николас Родригес (Испания)
Настольный теннис
Командное первенство, женщины
1. Китай
2. Япония
3. Гонконг