Лучше, чем в Рио. Подводим итоги дня в Токио

ТОКИО-2020ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Лига Европы 2-й тайм, 50' Кайрат 0 Алашкерт 0
Лига Европы 18:45 Яблонец 0 Селтик 0
Лига Европы 19:00 Омония 0 Флора 0
Лига конференций 19:00 Сочи 0 Партизан 0
Лига Европы 19:00 Линкольн 0 Слован Бр 0
Лига конференций 19:00 КуПС 0 Астана 0
Лига конференций 19:00 Локомотив Пл 0 Копенгаген 0
Лига конференций 19:00 Тобол 0 Жилина 0
Лига конференций 19:45 Эльфсборг 0 Вележ 0
Лига конференций 20:00 Рига 0 Хайбернианс 0
Лига конференций 20:00 Русенборг 0 Домжале 0
Лига конференций 20:00 Динамо Бт 0 Сивасспор 0
Лига конференций 20:00 Лачи 0 Андерлехт 0
Лига конференций 20:00 Войводина 0 ЛАСК 0
Лига конференций 20:00 ЦСКА С 0 Осиек 0
Лига конференций 20:00 Витесс 0 Дандолк 0
Лига конференций 20:00 Маккаби Х 0 ХБ Торсхавн 0
Лига конференций 20:00 АЕЛ 0 Карабах 0
Лига конференций 20:30 Трабзонспор 0 Мольде 0
Лига конференций 21:00 Пасуш де Ферре 0 Ларн 0
Лига конференций 21:00 Шлёнск 0 Хапоэль Б-Ш 0
Лига Европы 21:00 Мура 0 Жальгирис 0
Лига конференций 21:00 Приштина 0 Будё-Глимт 0
Лига Европы 21:00 Галатасарай 0 Сент-Джонстон 0
Лига конференций 21:00 Колос 0 Шахтёр Крг 0
Лига конференций 21:30 Гент 0 Рижская футбол 0
Лига Европы 21:30 Рапид В 0 Анортосис 0
Лига конференций 21:30 Люцерн 0 Фейеноорд 0
Лига конференций 21:45 Спартак Тр 0 Маккаби Т-А 0
Лига конференций 21:45 Хайберниан 0 Риека 0
Лучше, чем в Рио. Подводим итоги дня в Токио
05 августа 17:01
автор: Алексей Попов
автор фото: Олимпийский комитет России

Лучше, чем в Рио. Подводим итоги дня в Токио

По итогам соревнований, завершившихся 5 августа, на счету нашей команды стало 58 медалей, выигранных на ОИ-2020. Это уже больше, чем на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро, где российские атлеты завоевали 55 наград.

5 августа наши спортсмены пополнили свою копилку пятью медалями – 2 золотыми, серебряной и 2 бронзовыми. Чемпионами стали боксер Альберт Батыргазиев и борец Заур Угуев. Представители этих же видов спорта принесли в копилку нашей команды еще и по «бронзе», обладателями которой стали борец Артур Найфонов и боксер Глеб Бакши. Серебряную награду по итогам соревнований в прыжках с шестом среди женщин вручили Анжелике Сидоровой.

Говоря об итогах очередного соревновательного дня нельзя не упомянуть и победу наших волейболистов в полуфинале над олимпийскими чемпионами 2016 года бразильцами – 3:1. Дело не только в самой победе, но и то, как она была достигнута. Ведь в третьей партии россияне отыгрались с безнадежного счета 12:20, превратив его в 26:24, а, затем, выиграв и еще один сет – 25:23, вышли в финал, где их соперником станет сборная Франции.

А позже вслед за волейбольными «классиками» в финал впервые в истории прорвались и наши «пляжники». Для этого Вячеславу Красильникову и Олегу Стояновскому пришлось обыграть лидеров мирового рейтинга Шерифа Юнуса и Ахмеда Тиджана из Катара – 21:19, 21:17.

Ждем успеха от волейболистов, но не только от них. Россияне будут претендовать на медали в борьбе, художественной гимнастике, синхронном плавании, боксе, современном пятиборье, гандболе, водном поло.

При удачном выступлении команда ОКР может получить еще 6-7 высших наград. Этого вряд ли хватит, чтобы обойти хозяев Игр японцев, но, возможно, окажется достаточно, чтобы выиграть спор за четвертое общекомандное место у сборных Австралии и Великобритании.

Австралийцы, как и мы, сегодня взяли пять медалей, из них две золотых. А вот британцы получили только три награды (одно «золото»), что позволило нашей команды обойти сборную Соединенного Королевства и подняться на пятое место.

ЗСБВсего

Китай 34 24 16 74

США 29 35 27 91

Япония 22 10 14 46

Австралия 17 5 19 41

Россия 16 22 20 58

Великобритания 16 18 17 51

Все медали четверга:

Бокс

57-60 кг, женщины

3. Судапорн Сисонди (Таиланд)

3. Мира-Марьют-Йоханна Потконен (Финляндия)

48-52 кг, мужчины

3. Риомей Танака (Япония)

3. Сакен Бибоссинов (Казахстан)

69-75 кг, мужчины

3. Юмир Марсиал (Филиппины)

3. Глеб Бакши (Россия)

69-75 кг, мужчины

1. Альберт Батыргазиев (Россия)

2. Дюк Раган (США)

Спортивная борьба

До 57 кг, вольная борьба

1. Заур Угуев (Россия)

2. Рави Кумар (Индия)

3. Нурислам Санаев (Казахстан)

3. Томас Гилман (США)

До 86 кг, вольная борьба

1. Дэвид Тэйлор (США)

2. Хассан Язданишарати (Иран)

3. Артур Найфонов (Россия)

3. Майлз Назим Амин (Сан-Марино)

До 57 кг, женская борьба

1. Рисако Каваи (Япония)

2. Ирина Курочкина (Белоруссия)

3. Элен-Луиза Марулис (США)

3. Эвелина Николова (Болгария)

Легкая атлетика

Тройной прыжок, мужчины

1. Педро Пичардо (Португалия)

2. Чжу Ямин (Китай)

3. Юг-Фабрис Занго (Буркина-Фасо)

Ядро, мужчины

1. Райан Краузер (США)

2. Джо Ковач (США)

3. Томас Уолш (Новая Зеландия)

110 м с/б, мужчины

1. Хэнсл Парчмент (Ямайка)

2. Грэнт Холлоуэй (США)

3. Рональд Леви (Ямайка)

Ходьба 20 км, мужчины

1. Массимо Стано (Италия)

2. Коки Икеда (Япония)

3. Тошикацу Яманиши (Япония)

Прыжки с шестом, женщины

1. Кэти Нэджотт (США)

2. Анжелика Сидорова (Россия)

3. Холли Брэдшо (Великобритания)

400 м, мужчины

1. Стивен Гардинер (Багамские острова)

2. Энтони Хосе Самбрано (Колумбия)

3. Кирани Джеймс (Гренада)

Семиборье, женщины

1. Нафиссату Тиам (Бельгия)

2. Анук Феттер (Нидерланды)

3. Эмма Остервегель (Нидерланды)

Десятиборье, мужчины

1. Дэмьен Уорнер (Канада)

2. Кевин Майер (Франция)

3. Эшли Молони (Австралия)

Гребля на байдарках и каноэ

Байдарка-одиночка, 200 м, мужчины

1. Шандор Тотка (Венгрия)

2. Манфреди Рицца (Италия)

3. Лайэм Хит (Великобритания)

Каноэ-одиночка, 200 м, женщины

1. Невин Харрисон (США)

2. Лорен Венсан-Лапойнт (Канада)

3. Людмила Лузан (Украина)

Байдарка-одиночка, 500 м, женщины

1. Лиза Каррингтон (Австралия)

2. Тамара Чипеш (Венгрия)

3. Эмма-Астранд Йоргенсен (Дания)

Байдарка-двойка, 1000 м, мужчины

1. Ян ван дер Вестхюйзен – Томас Грин (Австралия)

2. Макс Хофф – Якоб Шопф (Германия)

3. Йожеф Достал – Радек Слуф (Чехия)

Велотрек

Кейрин, женщины

1. Шанне Браспеннинкс (Нидерланды)

2. Элесса Эндрюс (Новая Зеландия)

3. Лориана Джинест (Канада)

Омниум, мужчины

1. Мэттью Уэллс (Великобритания)

2. Кэмпбелл Стюарт (Новая Зеландия)

3. Элия Вивиани (Италия)

Прыжки в воду

Вышка 10 м, женщины

1. Цюань Хончань (Китай)

2. Чэнь Юси (Китай)

3. Мелисса Ву (Австралия)

Плавание, открытая вода

10 км, мужчины

1. Флориан Велльброк (Германия)

2. Криштоф Рашовски (Венгрия)

3. Грегорио Палтриньери (Италия)

Карате

Ката, женщины

1. Сандра Санчес (Испания)

2. Кийю Шимицу (Япония)

3. Грэйс Ло Мо Шун (Гонконг)

3. Вивиана Боттаро (Италия)

Кумите, до 67 кг, мужчины

1. Стивен да Коста (Франция)

2. Эрай Самдан (Турция)

3. Дархан Ассадилов (Казахстан)

3. Абдель-Рахман Аль-Масатфа (Иордания)

Кумите, до 55 кг, женщины

1. Ивет Горанова (Болгария)

2. Анжелика Терлюга (Украина)

3. Беттина Планк (Австрия)

3. Вэнь Тзуюнь (Тайвань)

Футбол

Женщины

3. США

Хоккей на траве

Мужчины

1. Бельгия

2. Австралия

3. Индия

Скейтбординг

Парк, мужчины

1. Киган Палмер (Австралия)

2. Педру Барруш (Бразилия)

3. Кори Жюно (США)

Скалолазание

Многоборье, мужчины

1. Мэтью Белчер – Уилл Райан (Австралия)

2. Антон Дальберг – Фредрик Бергстрем (Швеция)

3. Хорди Ксаммар – Николас Родригес (Испания)

Настольный теннис

Командное первенство, женщины

1. Китай

2. Япония

3. Гонконг

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Глеб Бакши об олимпийской бронзе: "Возможно, я не справился с эмоциями"Apple CarPlay и Android Auto добавили сервисы "Яндекса"Олимпийский чемпион Никита Нагорный пофилософствовал на тему карьерыРоссийских велогонщиков дисквалифицировали на ОлимпиадеЖурова не смолчала о скандале с Тимановской: рубанула всю правдуПоднялась на пьедестал посмертно
Афоризм украинца Бубки нашей Анжелике не помог. Как Россия получила серебро вместо золота на Олимпиаде
Российская чемпионка мира по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова не сумела выиграть турнир на Олимпиаде в Токио, неожиданно уступив американке Кэти Нэйджотт.
«Спартак» — это наши сливочные. Только, в отличие от «Реала», не по цвету формы, а по менталитету
Говорят, у «Спартака» самые преданные и фанатичные болельщики. А где они, почему молчат и чего ждут в ситуации, когда надо караул кричать?
«Только волейбольные люди поймут, в чем мы превзошли Бразилию». Автор победного мяча сборной России — о выходе в финал Олимпиады
Доигровщик Егор Клюка по горячим следам прокомментировал «Плеймейкеру» победу над бразильцами в полуфинале Игр в Токио.
Камбэк по-русски! Как наши волейболисты одержали выдающуюся победу над Бразилией и вышли в финал Олимпиады
В полуфинальном поединке олимпийского турнира в Токио российские волейболисты под руководством главного тренера Туомаса Саммельвуо снова обыграли Бразилию (первый раз – в групповом турнире) и теперь попробуют повторить золотой успех Лондона-2012.
Как Зарема выиграла войну у Попова, а «Спартак» попал на деньги
Уже после первого матча квалификации Лиги чемпионов с «Бенфикой» (0:2) красно-белые почти лишились шансов на успех. И угодили в очередной скандал.
С VAR был бы разгром. «Спартак» по всем статьям проиграл «Бенфике» в Лиге чемпионов
Красно-белые уступили 0:2 и стоят на грани вылета из турнира на стадии квалификации.
Борец-депутат Рады отметил золото «русским» гопаком, украинских синхронисток назвали россиянками. Итоги дня на Олимпиаде
«Плеймейкер» подводит итоги 4 августа на Олимпийских играх в Токио.
Олимпиада-2020: главные события 05.08.2021
5 августа 2021 года на Олимпиаде в Токио пройдут соревнования по 21 виду спорта и будут разыграны 27 комплектов медалей.
Испугались самих себя… Как сборная России по волейболу проиграла бразильянкам и вылетела с Олимпиады
В четвертьфинальном матче олимпийского турнира в Токио женская волейбольная сборная России в борьбе уступила Бразилии (1:3) и выбыла из борьбы за титул.
Наши русалки — космос! Как Светлана Ромашина стала шестикратной чемпионкой Олимпиады
Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко выиграли соревнования дуэтов на Олимпийских играх в Токио, а Ромашина стала единственной в мире обладательницей шести золотых медалей Олимпиад в синхронном плавании.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика