Лучше, чем в Рио. Подводим итоги дня в Токио

5 августа наши спортсмены пополнили свою копилку пятью медалями – 2 золотыми, серебряной и 2 бронзовыми. Чемпионами стали боксер Альберт Батыргазиев и борец Заур Угуев. Представители этих же видов спорта принесли в копилку нашей команды еще и по «бронзе», обладателями которой стали борец Артур Найфонов и боксер Глеб Бакши. Серебряную награду по итогам соревнований в прыжках с шестом среди женщин вручили Анжелике Сидоровой.

Говоря об итогах очередного соревновательного дня нельзя не упомянуть и победу наших волейболистов в полуфинале над олимпийскими чемпионами 2016 года бразильцами – 3:1. Дело не только в самой победе, но и то, как она была достигнута. Ведь в третьей партии россияне отыгрались с безнадежного счета 12:20, превратив его в 26:24, а, затем, выиграв и еще один сет – 25:23, вышли в финал, где их соперником станет сборная Франции.

А позже вслед за волейбольными «классиками» в финал впервые в истории прорвались и наши «пляжники». Для этого Вячеславу Красильникову и Олегу Стояновскому пришлось обыграть лидеров мирового рейтинга Шерифа Юнуса и Ахмеда Тиджана из Катара – 21:19, 21:17.

Ждем успеха от волейболистов, но не только от них. Россияне будут претендовать на медали в борьбе, художественной гимнастике, синхронном плавании, боксе, современном пятиборье, гандболе, водном поло.

При удачном выступлении команда ОКР может получить еще 6-7 высших наград. Этого вряд ли хватит, чтобы обойти хозяев Игр японцев, но, возможно, окажется достаточно, чтобы выиграть спор за четвертое общекомандное место у сборных Австралии и Великобритании.