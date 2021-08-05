За кого болеть 6 августа: Сидакова, Гаджимагомедова и гандболисток

Не во всех видах россияне квалифицировались на Игры или выступят в финале. «Советский спорт» рассказывает о шансах наших спортсменов, которые сегодня будут бороться за награды.

Бокс

9.05. Мужчины, 91 кг

Действующий чемпион мира Муслим Гаджимагомедов в финале встречается с олимпийским чемпионом Хулио Ла Крусом. Правда, турнир в Рио-2016 кубинец выиграл в категории 81 кг. В новом весе он уступает большинству соперников по антропометрическим показателям, зато превосходит в опыте и мастерстве. На Играх-2020 Ла Крус уже попал в скандальную хронику: после победы в четвертьфинале над беглым кубинцем, выступающим за Испанию, Эммануэлем Рейесом он прокричал в камеры: «Родина и жизнь!», а не «Родина и смерть!».

Перед боем Гаджимагомедова полуфинальный поединок против китаянки Ли Цянь проведет Зенфира Магомедалиева.