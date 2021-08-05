За кого болеть 6 августа: Сидакова, Гаджимагомедова и гандболисток

Не во всех видах россияне квалифицировались на Игры или выступят в финале. «Советский спорт» рассказывает о шансах наших спортсменов, которые сегодня будут бороться за награды.
Бокс
9.05. Мужчины, 91 кг
Действующий чемпион мира Муслим Гаджимагомедов в финале встречается с олимпийским чемпионом Хулио Ла Крусом. Правда, турнир в Рио-2016 кубинец выиграл в категории 81 кг. В новом весе он уступает большинству соперников по антропометрическим показателям, зато превосходит в опыте и мастерстве. На Играх-2020 Ла Крус уже попал в скандальную хронику: после победы в четвертьфинале над беглым кубинцем, выступающим за Испанию, Эммануэлем Рейесом он прокричал в камеры: «Родина и жизнь!», а не «Родина и смерть!».
Перед боем Гаджимагомедова полуфинальный поединок против китаянки Ли Цянь проведет Зенфира Магомедалиева.
Легкая атлетика
10.30. Женщины. Ходьба, 20 км
Надеемся, что Эльвира Хасанова в отличие от Василия Мизинова сможет дойти до медали на дистанции 20 километров. Золото в этой дисциплине с большой долей вероятности отправится в Китай.
Велотрек
11.15. Женщины. Мэдисон
Будем болеть за Марию Новолодскую и Гульназ Хатунцеву.
12.00. Мужчины. Спринт
Чемпион мира-2017 Денис Дмитриев в полуфинале встретится на треке с Джеффри Хугландом. Голландец будет фаворит в этом противостоянии, однако шансы на победу у россиянина есть.
Современное пятиборье
13.00. Женщины
Ульяна Баташова очень хорошо начала соревнования, став четвертой в фехтовании. Осталось удачно выступить в плавании, конкуре и комбайне. Есть шанс на медаль.
Вольная борьба
13.35. Мужчины, до 74 кг
В российском финале двукратный чемпион мира Заурбек Сидаков встречается в финале с Магомедхабибом Кадимагомедовым. Последний, правда, уже год как представляет Белоруссию.
Гандбол
15.00. Женщины, полуфинал
Матч в 1/2 станет повторением полуфинала Рио-2016. Тогда россиянки в драматичнейшем матче одолели соперниц 38:37. В этот раз норвежки – явные фаворитки, но мы верим в нашу команду, где полсостава – олимпийские чемпионки.