Валидольный волейбол. В олимпийском финале россияне уступили французам

Предпоследний олимпийский день начался для нашей команды не очень удачно. Проиграли финал «пляжники», не удался матч за третье место ватерполисткам, а затем судьи попросту убили наших гимнасток-«художниц» Дину и Арину Авериных. Переломил ситуацию «Русский танк» Абдулрашид Садулаев, обыгравший в финале борцовского турнира американца Кайла Снайдера – 6:3. И тут же выиграли наши синхронистки. На этом, победном фоне вышли на финал против сборной Франции наши волейболисты.

И начали хорошо – 2:0, 4:2, 7:5. Французы сравняли счет – 8:8, но наши парни снова ушли вперед – 12:9, и долго сохраняли отрыв. Но в концовке игра у россиян разладилась. При вроде бы комфортном счете 22:18 вдруг «полетела» подача у Антуана Бризарда, и соперники набрали пять очков подряд – 23:22, а затем реализовали первый же сетбол – 25:23.

Вторую партию французы начали, словно продолжили успешную концовку первой – 6:3, 10:5, 15:9, 19:13. Много. С другой стороны, в полуфинале с Бразилией россияне отыгрались с 12:20, причем как раз во второй партии. А потом взяли и весь матч. Надежду вернул Виктор Полетаев. С его подачи мы выиграли три подачи подряд – 16:19. Но французы ошибок бразильцев не повторили – 25:17 и критические для нас 2:0 по партиям.

В третьей партии после равного начала французы чуть ушли вперед в середине – 10:8, 13:10. Но россияне выровняли ситуацию, а при счете 21:20 в нашу пользу важнейшие два очка подряд набрал Ярослав Подлесных. Они и решили исход сета – 25:21.

И в четвертом сете наши волейболисты слишком много позволили французам в начале – 1:4, 3:7. К счастью, взяли себя в руки и вскоре вышли вперед – 9:8. Но и соперников такая смена ситуации не обескуражила. Какое-то время команды, как спринтеры к финишу, летели нос к носу друг с другом. Разница только в том, что для нашей сборной этот финиш был бы промежуточным, а для Франции – окончательным. В концовке ошибка Бриззарда и гвоздь Максима Михайлова сделали счет 21:18 в пользу команды ОКР. Но французы тут же взяли два очка, вынудив Томаса Саммельвуо собрать россиян тайм-аутом вокруг себя. Финский тренер сборной России словно передал свои эмоции уставшей сборной – 23:20. Наставник французов Лоран Тилли выпустил на подачу своего сына Кевина, но тот запустил мяч в аут – 24:21. И первый же сетбол наша команда реализовала двойным блоком – 25:21!