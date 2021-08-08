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Выступили на пятерку. Россияне стали пятыми в общекомандном зачете
08 августа 12:10
автор: Олег Чикирис

Выступили на пятерку. Россияне стали пятыми в общекомандном зачете

Итог выступления сборной в Токио – 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых медали.

Не ищите второго смысла в заголовке. Наши спортсмены действительно выступили отлично. Не все, конечно. Кому-то не повезло, кто-то получил травму, кто-то не угадал с формой, кто-то не выдержал психологического напряжения. Но абсолютное большинство россиян были на высоте.

Нам не очень везло на этих Играх. Об этом говорят и 28 серебряных медалей, и куча деревянных наград и пять из пяти поражений в финалах в командных видах. По количеству серебра мы – третьи, по общему числу наград – тоже. Могли стать четвертыми, если бы не обстоятельства. Например, странное судейство в художественной гимнастике. Я не хочу сказать, что наших девушек засудили. Может и так, я не специалист. Но грамотного разбора я не услышал даже от специалистов – одни эмоции. Странным же я называю это судейство потому, что пять лет оно было одним, а в последние дни отчего-то поменялось. Не исключаю (хотя и сомневаюсь), что правильное было именно сейчас. Но знаю одно: так не делают – не меняют правила в последний момент. А еще не отыгрываются на спортсменах из-за того, что хотят отомстить тому, кто ими руководит.

Двух золотых сборной России не хватило, чтобы обойти Великобританию, которая в итоге стала четвертой. Догнать Японию было невозможно: как и положено хозяевам, они набрали намного больше наград, чем обычно. Интересно, что 17 из 27 золотых медалей японцы выиграли в трех видах: дзюдо, борьбе и скейтбординге.

Пятое место в медальном зачете – худшее в истории для нашей команды. А вот выступление – совсем не худшее. Намного лучше, чем было пять лет назад в Бразилии (тогда было 19-18-19). Сопоставимо с тем, что было в Пекине-2008 (23-21-29) и Лондоне-2012 (24-26-32). Цифры по последним двум Играм приведены первоначальные, потом они сильно сократились, когда начались проверки допинг-проб. В Лондоне осталось 20-20-28, в Пекине стало – 24-13-23. То есть сейчас у нас лучший результат по общему количеству медалей со времен Афин-2004. А главное: этот результат – чистый. Сомневаюсь, что хоть одну награду у нас отберут по результатам проверки проб.

Но дело не только в цифрах. Самое главное, что эти Игры подарили массу ярких эмоций, не оставили равнодушным. Появились новые герои и героини, незабываемые сюжеты – готовые сценарии для новых фильмов о спорте.

Все это случилось назло пандемии, наперекор финалам глубокой ночью, провокациям и гадостям, которые, пусть и редко, но случались.

Спасибо, Токио, за все что было в эти 17 дней! И не забывайте, что до следующей Олимпиады осталось всего полгода – Белые Игры в Пекине стартуют уже 4 февраля следующего года.

Итоговый медальный зачет Игр-2020

Золото

Серебро

Бронза

Всего

1. США

39

41

33

113

2. Китай

38

32

18

96

3. Япония

27

14

17

58

4. Великобритания

22

21

22

65

5. Россия

20

27

23

70

6. Австралия

17

7

22

46

источник: «Советский спорт»
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