Выступили на пятерку. Россияне стали пятыми в общекомандном зачете

Не ищите второго смысла в заголовке. Наши спортсмены действительно выступили отлично. Не все, конечно. Кому-то не повезло, кто-то получил травму, кто-то не угадал с формой, кто-то не выдержал психологического напряжения. Но абсолютное большинство россиян были на высоте.

Нам не очень везло на этих Играх. Об этом говорят и 28 серебряных медалей, и куча деревянных наград и пять из пяти поражений в финалах в командных видах. По количеству серебра мы – третьи, по общему числу наград – тоже. Могли стать четвертыми, если бы не обстоятельства. Например, странное судейство в художественной гимнастике. Я не хочу сказать, что наших девушек засудили. Может и так, я не специалист. Но грамотного разбора я не услышал даже от специалистов – одни эмоции. Странным же я называю это судейство потому, что пять лет оно было одним, а в последние дни отчего-то поменялось. Не исключаю (хотя и сомневаюсь), что правильное было именно сейчас. Но знаю одно: так не делают – не меняют правила в последний момент. А еще не отыгрываются на спортсменах из-за того, что хотят отомстить тому, кто ими руководит.

Двух золотых сборной России не хватило, чтобы обойти Великобританию, которая в итоге стала четвертой. Догнать Японию было невозможно: как и положено хозяевам, они набрали намного больше наград, чем обычно. Интересно, что 17 из 27 золотых медалей японцы выиграли в трех видах: дзюдо, борьбе и скейтбординге.

Пятое место в медальном зачете – худшее в истории для нашей команды. А вот выступление – совсем не худшее. Намного лучше, чем было пять лет назад в Бразилии (тогда было 19-18-19). Сопоставимо с тем, что было в Пекине-2008 (23-21-29) и Лондоне-2012 (24-26-32). Цифры по последним двум Играм приведены первоначальные, потом они сильно сократились, когда начались проверки допинг-проб. В Лондоне осталось 20-20-28, в Пекине стало – 24-13-23. То есть сейчас у нас лучший результат по общему количеству медалей со времен Афин-2004. А главное: этот результат – чистый. Сомневаюсь, что хоть одну награду у нас отберут по результатам проверки проб.

Но дело не только в цифрах. Самое главное, что эти Игры подарили массу ярких эмоций, не оставили равнодушным. Появились новые герои и героини, незабываемые сюжеты – готовые сценарии для новых фильмов о спорте.