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Провокации забудутся, а положительные эмоции останутся навсегда!
10 августа 08:38
автор: Николай Яременко

Провокации забудутся, а положительные эмоции останутся навсегда!

Чем нам запомнятся Игры в Токио-2020?

Итак, у нас 20 золотых медалей, у нас 71 медаль, у нас пятое место в неофициальном общекомандном зачете! И одновременно – у нас очень противоречивое послевкусие.

Давайте разбираться, чем нам запомнится Олимпиада-2020. Ну, кроме того, что она прошла не в тот год, что красуется на ее эмблеме.

Я за последние дни много посетил эфиров, в которых принимали участие только-только вернувшиеся из Токио наши медалисты и наши чемпионы. Их окунали в страшный и дикий ор политических ток-шоу, где они терялись, где им какие-то невнятные люди рассказывали, что надо было бойкотировать Игры и т.д. – а я видел немного растерявшиеся от странной и непривычной обстановки, но все-таки счастливые глаза спортсменов. Они лучше других стреляли, лучше других плыли, бежали – и всего этого достаточно, чтобы ими гордиться. Они наши, и они – победители.

Кто-то рассказывал, что люди не так уж сильно следят за Олимпиадой. А я вот в воскресенье был на футбольном матче «Динамо» - ЦСКА, где диктор едва объявил, что право удара в легендарный динамовский гонг удостоился наш золотой пловец Евгений Рылов – стадион сразу же взорвался ликующим гулом и аплодисментами. Это ли не признание?

Этим людям задают вопросы: а есть ли у них права, чтобы ездить на машине, которую подарят? А думают ли они о грядущей депутатской деятельности? И много других ернических вопросов, которые, наверное, имеют право задавать журналисты. А они просто очень устали и очень счастливы.

И вот тут мне очень хочется сказать о нескольких важных моментах, которые за шумом всех этих ток-шоу теряются. Мне всегда не нравилось, когда функционеры говорят о медальных планах. Еще хуже – о «плановых золотых медалях». Для любого спортсмена «золото» - это подвиг. И когда есть чиновник, уже это золото запланировавший, это не очень правильно. Прежде всего – по отношению к самому спортсмену.

Но с другой стороны, спортсмен без тренеров, сопровождающих, без огромного количества людей, которые готовили, помогали и т.д. – тоже не может сам по себе достичь результата. Но есть и более глобальные нюансы – тут надо честно признать: ОКР, его руководство и юристы, сделали все возможное, чтобы олимпийская команда выступила в Токио. Надо напоминать, какие усилия в прошлом году надо было приложить на слушаниях в CAS? Не будь всей этой работы - не было бы нас на этой Олимпиаде, не спорили бы мы сейчас о судьях, медалях, не гордились бы двадцать раз прозвучавшей величественной музыкой Чайковского.

Поехать на Игры – это только часть вопроса. Все, кто следил за новостями из Японии, прекрасно знают, сколько тяжелыми были эти Игры. Ограничения с флагом, гимном, символиках, самим использованием слова «Россия» - все это были причины для потенциальных придирок со стороны, скажем так, заинтересованных коллег. И наши спортсмены, тренеры, представители делегации сумели пройти этот Путь в Токио очень достойно. Если коротко и честно: на провокации не велись, в скандалы на лезли, даже когда нас активно хотели туда втянуть. Прекрасно знаю (пусть это и не афишировалось активно), как президент ОКР Станислав Поздняков общался не раз на эту тему и с федерациями, и с Комиссией спортсменов ОКР. Все это сыграло свою роль: команда оказалась готова и ментально, и психологически.

Да, нелегко было без зрителей, без поддержки. Ковид пока не побежден на планете. Ковид-протоколам необходимо было следовать в мельчайших деталях. Знаем из новостей, что далеко не всем странам это удалось. Нам - удалось. В российской делегации сумели обеспечить безопасность команды. Отсутствие случаев заражений в Олимпийской деревне – блестящий показатель. Да, один случай произошёл, но это было ещё сразу по прилете, в аэропорту. Никто на наш русский авось не полагался - штаб, врачи ФМБА и руководство делегации провели колоссальную работу.

Важный показатель: по итогам Игр, никаких претензий ни к конкретным спортсменам, ни к нашей делегации в целом не было ни у Оргкомитета, ни у МОК. Все рекомендации были выполнены.

Да, по мелочам вопросы всегда бывают. Какие-то бытовые, организационные вопросы – куда без них? Но абсолютно все решалось в рабочем порядке, не вызывало никаких проблем. Ну, посмеялись над антисекс-кроватями и над низкими потолками – и ладно.

Самый трудный и самый болезненный вопрос – допинг. Мы уже как-то привыкли за многие годы, что он вечно нас сопровождает. Посреди полного здоровья – бац! – новый скандал. А многим уже казалось даже – привычный факт. Так вот, сколько у нас допинг-случаев на этой Олимпиаде? Не можете вспомнить? Гуглить полезли? Напрасно! Мы сами скажем: ноль! Вообще ни одного случая!

Это не просто важно. Это не просто признак того, что нас запроверяли – это свидетельство того, что Россия выигрывает честно! У нас выдающиеся спортсмены и – совершенно законное! – одно из ведущих мест в мировом спорте. Как бы это ни бесило тех, кто готов был к иному исходу.

Мы снова можем быть уверенны: российский спорт жив, и он может побеждать в чистой и честной борьбе. У нашей Олимпийской команды - лучший результат за последние три Олимпиады. А уж если бы не судейские скандалы в программе по художественной гимнастике, то поднялись бы в табели о рангах еще выше!

Поэтому давайте запомним, что Игры в Токио – это наш успех, это наши эмоции и это довольно слаженная работа, за которую болельщики вполне искренне могут поблагодарить.

источник: «Советский спорт»
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