«Не думаю, что показательная «порка» России улучшит ситуацию с допинга в мире, потому что, как и в любом деле, должна быть лишь индивидуальная ответственность, а не коллективная — общая ответственность еще никогда и никому не помогала», - приводит слова Демченко «Газета.Ru».

«К сожалению, Международный олимпийский комитет теперь не имеет своей позиции и является обычной марионеткой — как им скажут, так они и поступят. Так что сейчас у нас будет проходить уже не Олимпийские игры, а WADA игры — самое время переименовывать Олимпиаду в WADAмпиаду», - добавил двукратный вице-чемпион Олимпийских игр 2014 года в Сочи.