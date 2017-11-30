Напомним, российские скелетонисты Елена Никитина и Александр Третьяков, а также бобслеисты Александр Касьянов, Алексей Пушкарев и Ильвир Хузин обратились к Путину с просьбой разобраться в ситуации отстранениях их от участия в ОИ.

«Это просто эмоциональная реакция. Конечно, слова и формулировки были не совсем точными, но нужно сделать скидку на то, что мы находимся в шоке от того, что с нами делает МОК и Всемирное антидопинговое агентство. Нас не хотят слушать во всех этих комиссиях. Люди с пустыми глазами, которые не знают, что такое труд спортсмена, дисквалифицируют нас пожизненно, запрещая заниматься любимым делом без всяких доказательств, чтобы унизить нашу страну», - приводит слова Касьянова ТАСС.

«Поэтому мы обратились именно к президенту. Мы просто не понимаем, что еще можно предпринять. Наша федерация, да и спортивное руководство страны делает все возможное и невозможное для того, чтобы отстоять наши честные имена, у нас есть вся необходимая поддержка для того, чтобы надеяться на положительный исход. Но проблема, как нам кажется, глубже, поэтому мы хотели попросить защиты именно у Владимира Путина», - подчеркнул отстраненный бобслеист.