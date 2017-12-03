Как свидетельствуют данные МОК, опубликованные в документе, больше всего тестов сдали российские спортсмены – 1240. Больше всего тестов среди россиян сдали спортсмены, выступающие в лыжных видах спорта и сноуборде – 275.

На втором месте по количеству допинг-тестов сборная Германии – 844. На третьем месте сборная Канады – 504. Четвертая по количеству проб сборная США – 433. Далее идут Швеция (403) и Япония (388).

Со всеми данными вы можете ознакомиться здесь.

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