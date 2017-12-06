5 декабря Международный олимпийский комитет принял решение временно приостановить членство Олимпийского комитета России в организации и отстранил Россию от участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Чистые российские спортсмены будут допущены к соревнованиям в нейтральном статусе.

«Я очень рад этому решению, потому что у меня были мысли, что наших спортсменов вообще не допустят, и к этому все шло. Даже под нейтральным флагом нашим олимпийцам надо выступать, ни в коем случае нельзя бойкотировать. Если бы я себя поставил на их место, то я бы выступал. Для многих это будет заключительная Олимпиада, не исключено, что и для молодых спортсменов предстоящие Игры могут быть первыми и последними, поэтому надо не терять шанса и выступать», - приводит ТАСС слова Плющенко.