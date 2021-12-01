На Олимпиаде 2024 года в Париже планируют запустить пассажирские воздушные такси

Как сообщает newizv.ru, в окрестностях Парижа уже заработал центр испытательных полетов Понтуаз. Около 30 производителей начнут тестировать на этой испытательной площадке свои технологии, которые в итоге позволят наладить в столице службу воздушных электротакси. Планируется постепенно внедрять технологии безуглеродной авиации, чтобы иметь возможность перевозить пассажиров на малых высотах без вреда окружающей среде.

Итогом таких подготовительных работ должно стать открытие первых вертипортов – аэропортов для летающих такси – к предстоящим Играм. Предполагается, что новые воздушные маршруты помогут снизить загруженность дорог в густонаселенной столице Франции накануне предстоящей Олимпиады.