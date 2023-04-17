Глава Международного паралимпийского комитета ответил на вопрос о допуске россиян

Судьба российских паралимпийцев решится в сентябре 2023 года. Об этом заявил президент Международного паралимпийского комитета (IPC) Эндрю Парсонс. По словам функционера, многое в этом вопросе будет зависеть от геополитической ситуации.

«У нас будет генеральная ассамблея в конце сентября этого года. Мы примем решение, будет ли это продление отстранения или его снятие, посмотрим», – отметил функционер, чьи слова приводит Inside the Games.

Ранее Парсонс заявил, что рекомендация Международного олимпийского комитета (МОК) по возвращению россиян на турниры в нейтральном статусе не распространяется на паралимпийское движение.