В Токио представлен талисман Олимпийских игр, он – робот Его зовут Мирайтова.

Презентация талисманов Олимпийских и Паралиймпийских игр 2020 года прошла в Токио, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Inside the games.

Талисманом Олимпиады стал робот по имени Мирайтова. Его имя производное от слов «мирай» – будущее и «това» – вечность.

Маскотом Паралимиады стал также робот по имени «Сомейти». Его имя произошло от одной из разновидности сакуры, а также созвучно с английским выражением so mighty, что означает такой могучий.

Отметим, что имена талисманов были выбраны по итогам опроса, произведенного среди школьников.

Напомним, Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа, а Паралимпийские – с 25 августа по 6 сентября.