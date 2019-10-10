Владимир Путин: Рассчитываю, что в работе с WADA не будет дискриминации по политическим мотивам Президент России выступил на форуме «Россия – спортивная держава».

Президент России Владимир Путин во время выступления на форуме «Россия – спортивная держава» высказался о сотрудничестве с Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

«Мы сотрудничали, сотрудничаем и будем сотрудничать с WADA, – приводит ТАСС слова Путина. – Я только очень рассчитываю на то, что все вопросы подобного рода будут решаться на равных, будут решаться справедливым образом, в рамках действующего спортивного законодательства, и никто не будет дискриминироваться по каким-то политическим мотивам».

Отметим, что WADA открыло в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) дело о соответствии в связи с тем, что в данных, полученных в январе из московской антидопинговой лаборатории, выявлены несоответствия с базой LIMS, которая имеется в распоряжении WADA.