Владимир Путин: Рассчитываю, что в работе с WADA не будет дискриминации по политическим мотивам

Президент России Владимир Путин во время выступления на форуме «Россия – спортивная держава» высказался о сотрудничестве с Всемирным антидопинговым агентством (WADA).
«Мы сотрудничали, сотрудничаем и будем сотрудничать с WADA, – приводит ТАСС слова Путина. – Я только очень рассчитываю на то, что все вопросы подобного рода будут решаться на равных, будут решаться справедливым образом, в рамках действующего спортивного законодательства, и никто не будет дискриминироваться по каким-то политическим мотивам».
Отметим, что WADA открыло в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) дело о соответствии в связи с тем, что в данных, полученных в январе из московской антидопинговой лаборатории, выявлены несоответствия с базой LIMS, которая имеется в распоряжении WADA.
Подарок от Медведева. Даниил – в четвертьфинале в Санкт-Петербурге Даниил Медведев не только приехал в Санкт-Петербург, но и одержал победу в своем первом матче. В четверг финалист US Open и четвертая ракетка планеты обыграл в Северной столице Евгения Донского. 19.09.2019 23:00 Теннис Мысин Николай Загитова и Трусова в одной упряжке. Анонс событий недели Из трех турниров ближайших дней официальным будет лишь этап юниорского Гран-при. Но два остальных и без этого статуса обещают стать сверхинтересными. 03.10.2019 09:00 Фигурное катание Тигай Лев Шамиль Шахбулатов: Мирзаев – хороший парень. Почему его недолюбливают? Российский боец Шамиль Шахбулатов рассказал о победе над Расулом Мирзаевым на турнире ACA 99. 29.09.2019 08:00 ММА Усачев Владислав Дмитрий Бивол: Никогда не думал, что подерусь с Лениным Российский боксер и чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе (до 79.7 кг) Дмитрий Бивол рассказал о предстоящем поединке против доминиканца Ленина Кастильо. 08.10.2019 10:00 Бокс Усачев Владислав «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай Адесанья вырубил Уиттакера и стал чемпионом. Лучшие моменты турнира UFC 243 (видео) В Мельбурне (Австралия) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 243. 06.10.2019 09:30 ММА Ващенко Сергей Каждая четвертая судейская ошибка совершается в матчах «Спартака» Судья всесоюзной категории Владимир Левитин подвел неутешительные итоги 12 туров премьер-лиги: в 96 матчах судьи грубо ошиблись 39 раз, включая 27 эпизодов с пенальти. Свои мысли по этому поводу он изложил на страницах нашего издания. 08.10.2019 18:30 Футбол Левитин Владимир Как спасать Овечкина и его «Вашингтон»? «Вашингтон» проиграл и второй домашний матч нового сезона, на сей раз «Далласу» - 3:4. 09.10.2019 13:25 Хоккей Славин Виталий Чемпион сыграл в честь Михайлова. ЦСКА разобрался с «Амуром» Московские армейцы продолжают борьбу за лидерство в Западной конференции и чемпионате. 08.10.2019 22:00 Хоккей Домрачев Владислав