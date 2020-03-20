Олимпийский комитет Норвегии просит МОК отложить Олимпиаду в Токио Летние Олимпийские игры должны пройти в столице Японии с 24 июля по 9 августа.

Национальный олимпийский комитет Норвегии направил письмо президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху. Руководители норвежского спорта предлагают отложить проведение Олимпиады в Токио, пока ситуация с распространением коронавируса не окажется под контролем.

«Норвежский НОК обеспокоен пандемией COVID-19 и положением в области здравоохранения как на национальном, так и на международном уровнях, – сказано в письме, опубликованном на сайте норвежского олимпийского комитета. – Ситуация во многих частях мира сложная и опасная. Одной из мер, принимаемых в Норвегии на основе законодательства по профилактике заболеваний, является запрет на проведение спортивных мероприятий. Это действительно очень непростое время для спортивного движения Норвегии, но мы полны решимости его преодолеть.

НОК изо дня в день следит за планированием Олимпийских игр в Токио. Мы верим, что рекомендации целевой группы отвечают самым высоким медицинским стандартам, а безопасность спортсменов является общим приоритетом. В свете сложной ситуации, с которой мы все сталкиваемся, мы были бы признательны, если бы МОК предоставил нам информацию о процессе принятия окончательного решения по Токио-2020. Наша четкая рекомендация заключается в том, что Игры не должны проводиться, пока над ситуацией с коронавирусом не будет взят строгий контроль в мировом масштабе».

Ранее в МОК неоднократно заявляли о том, что пока нет необходимости отменять Олимпийские игры или переносить соревнования на другие сроки.