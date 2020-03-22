В Японии рассматривают несколько вариантов переноса Олимпиады Летние Олимпийские игры должны пройти в Токио с 24 июля по 9 августа.

Оргкомитет Токио-2020 разрабатывает несколько альтернативных сценариев проведения летней Олимпиады. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на свои источники в оргкомитете.

«Нас попросили разработать варианты переноса Игр, – заявили в Японии информагентству. – Теперь мы разрабатываем альтернативные планы с учетом разных сроков».

Уже обсуждались различные варианты переноса Олимпийских игр – проведение токийской Олимпиады в 2021 или в 2022 годах, а также возможности с переносом начала соревнований на один месяц или на 45 дней. Окончательное решение по этому поводу будет принято Международным олимпийским комитетом.

Напомним, что ранее несколько национальных олимпийских комитетов, а также несколько федераций обратились в МОК с призывом перенести Игры из-за пандемии коронавируса.