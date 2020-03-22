Олимпийский чемпион по плаванию призвал президента МОК Баха перенести Олимпиаду

Чемпион Олимпийских игр в Лос-Анджелесе и Сеуле Михаэль Гросс обратился к главе Международного олимпийского комитета Томасу Баху с призывом перенести Олимпиаду 2020 года.
«Дорогой Томас, мы оба пережили бойкот Олимпиады-80, – цитирует письмо Гросса Swimming World. – Для многих спортсменов, наших ровесников, олимпийской мечте пришёл конец — раз и навсегда.
На этот раз речь идет о том, чтобы сохранить олимпийскую мечту для многих спортсменов, отложив игры на 2021 или 2022 год. Проведение Игр прямо сейчас, в 2020 году, будет несправедливым!
Многие спортсмены не могут тренироваться или могут, но не в полном объеме, отборочные соревнования не завершены во многих видах спорта, а глобальная антидопинговая система находится в состоянии застоя. Это создает несправедливые условия. Сейчас перенос Игр снимет давление со всех. Сейчас есть нечто более важное, чем Олимпиада».
Гросс – обладатель трех золотых олимпийских медалей, завоеванных в 1984 и 1988 годах, многократный чемпион мира, Европы и ФРГ, а также экс-рекордсмен мира на дистанциях 100 и 200 м баттерфляем и 200 м вольным стилем.
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