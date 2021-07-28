Федерация спортивных журналистов России поддержала чилийского коллегу

Первый вице-президент Федерации спортивных журналистов России Александр Ухов поддержал чилийского коллегу Себастьяна Варелу Намиаса, который задал провокационный вопрос о допинге теннисисту Даниилу Медведеву.

«Журналист абсолютного ничего не сделал. И обсуждать здесь нечего. Это точно так же, как депутаты выступают с инициативами. Имеет он право предложить? Имеет. Его же за это не будут судить. Что он нарушил, этот чилийский журналист? Он не сделал ничего предосудительного. Журналист имеет право задавать абсолютно любой вопрос. А спортсмен имеет право не отвечать на любой вопрос. Он может сказать, как часто делают политики: «без комментариев», - приводит слова Ухова «Газета.Ru».

Напомним, что Медведев не стал отвечать на вопрос корреспондента и потребовал у Международной федерации тенниса, чтобы этого журналиста больше не было на пресс-конференциях с участием российского теннисиста.