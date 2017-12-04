Обозреватель «Советского спорта» объясняет, почему сборной России нужно ехать на Олимпиаду в Пхенчхан даже под нейтральным флагом.

Пару недель назад я делился инсайдом уважаемого Всеволода Кукушкина – правой руки президента ИИХФ и члена МОК Рене Фазеля. По информации из высших сфер Международного олимпийского комитета, президент этой организации Томас Бах уже принял решение. И оно не в пользу сборной России.

Впрочем, об этом легко догадаться уже по тому, что МОК с подачи ВАДА и независимой комиссии Освальда пожизненно дисквалифицировал многих наших спортсменов – и отобрал у них медали.

Осталось понять тяжесть наказания. Какое именно решение принял Бах.

По моей информации, сейчас есть три сценария. Приоритетный среди них – один.

Сборную России целиком отстранят от Олимпиады в Пхенчхане

Это маловероятно. Во-первых, против этого резко выступает оппозиция, которая уже появилась у МОК в лице Рене Фазеля и международных федераций хоккея разных стран.

Во-вторых, будут недовольны спонсоры. Например, я плотно общаюсь с одной из топ-компаний, спонсором МОК. У нас есть дела в Пхенчхане. Но им придется сворачивать русскую часть проекта, если нашу сборную дисквалифицируют. То есть компания не сможет продвигать себя, как она планирует, на российский рынок товаров. Это плохо.

В-третьих, что главное – если убрать Россию, это будет раскол в олимпийском движении. Он отбросит нас в 80-е, когда Олимпиаду бойкотировали сначала капиталистические (1980), а потом и социалистические (1984) страны. Бах это прекрасно понимает, хотя и находится под давлением определенных сил.

Решение по России примут международные федерации

Это тоже маловероятно. Потому что Бах уже принял такое решение перед Олимпиадой в Рио – и подвергся за это страшной обструкции со стороны ВАДА, Америки, Канады… Томаса пнули даже в родной Германии, назвав его «ручным пуделем на поводке у Путина».

А так это был бы неплохой сценарий для России. Хоккеисты и фигуристы однозначно выступили бы на Олимпиаде. Другие федерации тоже могли бы выдать разрешения нашим атлетам. Да, какие-то виды спорта пришлось бы утратить – как в Рио мы остались без легкой и тяжелой атлетики. Это большие потери, но не фатальные.

Олимпийский комитет России будет дисквалифицирован

Очень не хотелось бы видеть такой исход. Но похоже, все идет к этому. Бах накладывает бан на ОКР, но разрешает выступать чистым спортсменам – под нейтральным флагом.

Да, похоже, так и произойдет. Подтверждение этому – то, что МОК заказал техническому спонсору разработку формы для российских спортсменов, которые будут выступать на Олимпиаде в нейтральном статусе. И то, что беглый химик Григорий Родченков в интервью американцам настаивал на такой же версии.

По этому сценарию, который наиболее вероятен, до Олимпиады тоже будут допущены хоккеисты и фигуристы, не попадавшиеся на допинге. Увидим мы и представителей других видов спорта. Не всех, но все же.

И тут возникает глобальный вопрос…

Нужно ли ехать на Олимпиаду под белым флагом?

Социальный срез общества был хорошо представлен в передаче «Фетисов», в эфире которой я недавно побывал. Депутат от КПРФ кричал, что это будет предательством и капитуляцией. А вот легендарный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что ехать надо в любом случае.

Вот она, разница. С одной стороны – болтуны и любители попиариться на чужом несчастье. Патриоты у телевизора, популисты.

С другой стороны – сами спортсмены, которые четыре года, весь цикл пахали ради этой Олимпиады как проклятые.

Я всегда был и буду на стороне спортсменов. И вот тезисно мои аргументы, почему под белым флагом в Пхенчхан ехать необходимо. На примере сборной России по хоккею.

1. Мне больно видеть, что такие легенды как Илья Ковальчук, Павел Дацюк, Сергей Мозякин упустят последний шанс завоевать золото Олимпиады. Этот шанс у них отберут политики и чиновники. Те или иные – из МОК или наши.

2. Под каким флагом последний раз наша страна завоевала золото в хоккее? Олимпиада-1992 в Альбервилле, и флаг был белым. Да, по другой причине, тогда распался СССР – но это был нейтральный стяг.

3. Мой коллега Виталий Славин пишет: мол, в 1992 году мы сами были виноваты в своих проблемах, развалив великую страну, а сейчас – не виноваты. Не соглашусь. Еще Глеб Жеглов говорил: «Наказания без вины не бывает». Это мы держали на ответственном посту сумасшедшего профессора Родченкова. Это мы позволили ему уехать в США, причем дважды (он еще возвращался, чтобы забрать документы). Это мы, подняв лапки и не сопротивлявшись в судах, смотрели на то, как нас мочат со всех сторон. Белый флаг – это не капитуляция. Это очищение. И точка в этой позорной истории, из которой нужно выходить. Пробиваться, как из окружения.

4. Как я знаю, в сборной России по хоккею такое же настроение – надо ехать и играть под нейтральным флагом. Ковальчук даже в белой форме останется Ковальчуком, а Дацюк будет Дацюком. Это наши российские спортсмены. И наш гимн в их честь мы споем сами. Вы только победите там, в Пхенчхане. Уверен, у сборной России в таком случае будет сумасшедшая мотивация. Может, ее нам не хватало в 2002, 2006, 2010, 2014 годах? Вот тогда в хоккее был реально позор разной степени тяжести.

5. Бегун Сергей Шубенков взял серебро на ЧМ в Лондоне под нейтральным флагом. Прыгунья Мария Ласицкене завоевала золото там же под белым флагом. В ее честь не звучал гимн России. Даже ногти запретили покрасить в триколор. Но что мы, не радовались за своих легкоатлетов? Конечно, радовались! Потому что они – наши. Как и Дарья Клишина, прыгавшая в нейтральном статусе на Олимпиаде в Рио.

6. Вы, болельщики и читатели, сами много раз говорили: в бедах российского спорта виноваты чиновники, а не спортсмены. Если бойкотировать Олимпиаду и не ехать под нейтральным флагом – пострадают именно спортсмены. Да и простые любители спорта в нашей стране, которых оставят без турнира четырехлетия. И вообще не покажут Олимпиаду по федеральным телеканалам.

Если ехать под белым – спортсмены выиграют, а чиновники проиграют, потому что дисквалифицируют их. А не атлетов, которые не царапали сами себе пробирки. Но огребают за это по полной программе.

У меня есть еще 100 доводов за белый флаг. Но остановлюсь на этих шести.

Слабаки поднимут руки вверх и никуда не поедут. Может, в МОК этого и добиваются.

Смелые поедут в Пхенчхан хоть под российским, хоть под белым, хоть под пиратским флагом. И надерут там всем задницы. Чтобы потом вернуться домой, в Россию – и сказать: «Наша правда».