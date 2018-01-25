Кто-то предлагает бойкот. Кто-то кричит «Это война». Кто-то хочет суд, кто-то – альтернативные игры, кто-то – запретить членам МОКа въезд в Россию, кто-то – операцию возмездия с участием спецслужб.

Алена Заварзина хочет ехать на Игры голой и рвать «им» те самые места... Я подожду секундочку, пока вы прокручиваете в голове эту картинку... Но страшной мести хотят все. Мести «им», разумеется. Такой же благородной ярости, направленной вовнутрь, нет. Да и не может быть. Страна в кольце врагов; это теперь и противотанковому ежу понятно.

Что ж, не отставая от тренда, предложу самый жестокий вариант мести, от которого Запад точно не оправится. Он куда страшнее всех остальных предложенных в российской прессе за возможным исключением посылки в Пхенчхан «искандеров» вместо шипулиных. Итак, мое предложение: прекратить есть допинг. Перманентно, радикально и полностью. Нет-нет, вы сначала послушайте; это не такая безумная идея, как поначалу кажется.

Да, я прекрасно понимаю, что этот вариант чреват последствиями. Можно не досчитаться медалей в санках, а это повлечет за собой урон престижа державы на внешнеполитической арене, где санки котируются очень высоко. Но давайте признаемся себе честно: вам в глубине души плевать на санки. Они как сломались у вас в четвертом классе, так и висят по сей день в подвале согнутым полозом к стене. Опять же, мастера прицельной винтовочной стрельбы на лыжах могут пострадать. Это понизит боеспособность отечественных вооруженных сил в 1939 году. То-то возрадуются белофинны. Но, смею предположить, что государство переживет и эту напасть. Где-то под Курском войска противника так или иначе застрянут лыжными палками в удобрениях.

Труднее придется мастерам спортивных упражнений в хорошую погоду. Метатели тяжестей на дальность могут чего-то не докинуть. Пловцы точно где-то не доплывут. С другой стороны, Чапаев в свое время тоже не доплыл, но это не мешает ему быть одним из главных героев отечественного фольклора. Борцы могут не сдюжить, но, как говорили еще во времена тотального господства советского спорта на мировых аренах, вся наша жизнь есть борьба. Что по сравнению с этим какой-то олимпийский цикл? Глядишь, рано или поздно можно научиться делать суфлекс и без химии. Поддубный-то научился, а мы все этот фильм видели. Был там коктейль Родченкова? Водка, по-моему, была, а вот дюшеса не припомню. Про футбол и не говорю. Ему без допинга, пожалуй, только лучше станет. Не настолько лучше, как без российских футболистов, но все-таки...

А теперь посмотрим на плюсы. Вы только представьте: в недалеком, но прекрасном будущем заявляются на залитые солнцем российские стадионы агенты ВАДА, а Россия встречает их распростертыми объятиями. Никто не бежит в лазарет с липовой травмой, никто не прячет вещдоки по дырам. Только радостные улыбки и звонкое журчание чистейшей в мире мочи. Ручьи ее, реки, фонтаны. И агенты организации, созданной безусловно в исключительно русофобских целях, уходят, в переносном смысле слова, несолоно хлебавши. И весь Запад, который тоже существует только для того, чтобы унизить Россию, остается ни с чем. И грустят буржуины Великой Грустью. И самораспускается НАТО. И склоняет голову Статуя Свободы. И беспомощно сникает Биг-Бен. И гордо реет стяг. И звукорежиссер врубает что-то протяжно-величественное за кадром.

Скажите, неужто такое глубокое моральное удовлетворение не стоит десятка-другого золотых кругляшек? Неужели сознание собственной чистоты (настоящей, а не той, о которой ныне вещают «голубые экраны», и о которой вы сами все прекрасно знаете) не поднимет престиж государства? Хотя бы в глазах его собственных граждан? Самых главных, осмелюсь заметить, глазах.

А кругляши, глядишь, потом сами обретутся. Бабы в России кроме как копье метать и аксели вертеть, еще и рожать умеют всем на заглядение. Авось тренеры, федерации, да и государство, раз уж без него никак, и вырастить тоже смогут сами. Уверен, что смогут. Но только когда все вышеозначенные персонажи, включая в первую очередь граждан, поймут, что главная задача спорта – не обеспечивание государственного престижа, и для успехов в нем хороши далеко не все средства.