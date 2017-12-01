«Родченкова используют, чтобы уязвить Россию. Но учитывая, как разворачивается история, этого безумца могут повернуть и против любой страны и любого неугодного спортсмена. ВАДА и некоторые национальные агентства сейчас роют яму нашему спорту, но могут попасть туда и сами. Если Родченков безумец, то безумец, опасный для всех. Когда-то он же сам атаковал ВАДА, его руководителей – публично оскорбляя их, в том числе господина Ричарда Паунда. Дошло даже до того, что ВАДА потребовало у российского руководства его уволить. А теперь он внезапно оказывается персонажем, заслуживающим доверия.

Что сейчас происходит в голове Родченкова, какие безумные он строит планы, кем себя считает — королем или мстителем мирового спорта себя видит, страдает он манией преследования или манией величия? Но то, что после российских спортсменов придет черед иностранных топ-атлетов, руководителей ВАДА, МОК, – вполне вероятный сценарий.

Если завтра на мировой арене захотят прервать успех норвежских лыжников, голландских конькобежцев, шорт-трекистов из Кореи, других неугодных сборных, которые раздражают соперников успехами, то рецепт «коктейля Родченкова» из бредовых конспирологических теорий, коллективной ответственности, оголтелых заявлений и шумихи в медиа готов и отлично работает.

Такое ощущение, что и ВАДА, и антидопинговые агентства некоторых стран, и в первую очередь СМИ в этой истерии то ли забыли, то ли просто решили закрыть глаза на то, с кем имеют дело. Я познакомился с его биографией и рекомендую то же самое сделать ВАДА – глубоко копать не надо. Я в шоке, как у кого-то вообще может возникнуть мысль, что эти записки сумасшедшего можно считать чем-то, кроме бреда и вымысла.

Сам Родченков и его сестра фактически организовали преступную группу, где она торговала допингом, а он, пользуясь служебным положением руководителя антидопинговой лаборатории, все это прикрывал. От суда и реального наказания его спасло только то, что его признали шизофреником – то есть человек официально был признан душевнобольным. Перед этим он совершил неудачную попытку самоубийства – что это, если не свидетельство, что этот человек неуравновешенный, склонный к неадекватным поступкам и делюзиям. Выходит, он либо беспринципный преступник, привыкший врать, пользоваться своим служебным положением, либо сумасшедший, либо и то и другое. И на показания такого персонажа опирается ВАДА, отстраняет спортсменов МОК", — цитирует Свищева «Р-Спорт».