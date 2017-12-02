Напомним, по итогам работы комиссии МОК во главе с Денисом Освальдом, которая занимается перепроверкой проб россиян с Олимпиады в Сочи, более 20 спортсменов были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил, а их результаты на Играх-2014 были аннулированы.

- Мне сложно объяснить, что происходит, - сказал Смирнов. - Это может быть связано с политикой, но если копнуть глубже, то спортсмены из других стран тоже принимают допинг, а МОК гоняет только сборную России. Если взять тех же норвежских лыжников, биатлонистов, то они все астматики, и об этом все прекрасно знают. По большому счету, если они астматики, если они болеют, то им нужно участвовать в Паралимпийских играх.