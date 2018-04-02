На днях суд арестовал Зиявудина и Магомеда Магомедова – совладельцев группы «Сумма» на два месяца. Оба фигуранта дела о хищении средств – люди очень близкие к отечественному спорту.

Большая стройка в Калининграде

Когда строительство стадиона «Балтика-Арена» в Калининграде только начиналось, подрядчиком выступала компания ОАО «Глобалэлектросервис», входящая в группу «Сумма» братьев Магомедовых. Еще в декабре 2013 года компанией был выигран аукцион на подготовку территории на острове Октябрьский под сооружение спортивного объекта. По контракту с правительством подрядчик должен был выполнить инженерную подготовку участка площадью 22 га: отсыпать 1,6 кубометров песка для укрепления слабых грунтов, произвести по уникальной технологии монтаж 1779 млн погонных метров вертикальных дренажных труб. Также в договор входило строительство временных дорог. Контракт был рассчитан на 850 млн рублей.

Как обычно бывает в таких случаях, подрядчик привлек несколько субподрядчиков. В данном случае, в этой роли выступили компании «Вест», «Геострой» и «Калининград Альфа Строй». Как считают в МВД, некоторые из субподрядчиков сорвали график выполнения работ на 500 млн рублей, а заодно и завысили их стоимость. В 2016 году заказчик строительства «Арены-Балтика» обратился в арбитражный суд с иском к ОАО «Глобалэлектросервис» с целью взыскать неустойку в 60 млн рублей. Истец дело проиграл. Кстати, вместо предусмотренного года на подготовку площадки на острове Октябрьский, субподрядчики потратили два!

Источник в следственных органах МФД РФ комментирует задержание Зиявуди Магомедова так: «Следствие предполагает, что господин Магомедов мог иметь отношение как к хищению данных средств, так и к разработке преступных финансовых схем, благодаря которым данные миллионы утекли из России». Также источник полагает, что решение о задержании Магомедова было принято только после его ссоры непосредственно с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым: «Компания Магомедова фактически прекратила работы по возведению стадиона. Вот Алиханов и обратился за помощью к федеральному центру, повлиять на бизнесмена».

Примечательно, что следователи полагают, что дочерняя компания «Суммы» Магомедовых вывела выделенные на стадион деньги на Кипр. В розыске также находится и бывший гендиректор ОАО «Глобалэлектросервис» Эльдар Нагаплов, уже успевший покинуть Россию.

По тем или иным причинам, сейчас грунт под построенной «Ареной-Балтика» проседает. Проведенная экспертиза указала на то, что сам песок был ненадлежащего качества.

Казанский песочный скандал

Еще одна дочерняя компания магомедовской «Суммы», компания «ИНТЭКС», отвечала за проектирование и строительство стадиона в Казани. В отличие от калининградского недостроя, «Казань-Арену» удалось возвести за три года. Этот стадион стал первым, построенным к грядущему чемпионату мира 2018 года.

Но на самом деле и в этом случае все было не так гладко. Долгое время не могли разобраться между собой непосредственные участники строительства – «ИНТЭКС» и подрядчик ООО «СК Хоризон». Дочерняя компания Зиявудина Магомедова настаивала на том, что подрядчик остался должен более 36 млн рублей. Интересно, что сам долг составлял чуть больше 3 млн рублей, а вот остальную часть суммы составили пенни! Дело, конечно, дошло до арбитражного суда. Проблема заключалась в пропавшей накладной. Представители СК «Хоризон» заявили, что ее изъял гендиректор «Главстроя» – дочернего предприятия «ИНТЭКС».

Но «ИНТЭКС» решил бить по всем фронтам и дело дошло до Высшего арбитражного суда. Появились претензии и по поставкам других стройматериалов. После длительных споров СК «Хоризон» обанкротился. Позднее дочка компании Магомедова потеряла аванс во второй раз, когда перебившая «Хоризону» контракт ООО «Баксан» также обанкротилась. Один из участников строительного рынка комментировал ситуацию так: «Эту стройку, как и все остальные объекты Универсиады, начинали, не имея окончательного проекта. Можно сказать, работали с листа. В Санкт-Петербурге на строительстве стадиона «Зенит» уже истратили 17-18 миллиардов рублей, а даже монолит не закончен. Мы построили за 14 миллиардов полностью – дешево. Фактически же многие фирмы, а субподрядчиков были десятки, не свели концы с концами – получили убытки. Им говорили: «Сроки не терпят, начинайте работу – заплатим». А когда все уже было сделано, заявили: «Мы можем это принять только по таким-то расценкам». Слышал, что у одного из участников строительства «зависли» 500 миллионов, которые никак не «закрываются» объемами работ».

Примечательно, что бывший генеральный директор компании «ИНТЭКС» Артур Максидов также задержан.

«Адмирал» тонущего корабля

Еще один спортивный проект, связанный с братьями Магомедовыми – хоккейный клуб «Адмирал» из Владивостока. В 2015 году президентом клуба стал Зиявудин Магомедов. Сразу же генеральным партнером команды стала компания «Сумма», а ее «дочка» – транспортная компания FESCO – генеральным спонсором.

На момент смены руководства в команде в декабре прошлого года, убытки «Адмирала» составляли 400 млн рублей. Место Зиявудина Магомедова занял генеральный директор порта Владивостока Заирбек Юсупов. Новое руководство начало активно экономить практически на всем: снижения зарплат, перевод медицинского штаба на оклады врачей в городских диспансерах. Хоккеисты расторгали контракты с клубом и уходили в стан соперников бесплатно. «Зачем нам водитель заливочной машины? Есть же права у кого-то из пресс-службы или маркетинга, пусть садятся и заливают лед», – говорили абсурдные вещи новые руководители «Адмирала». Нетрудно понять, какая вакханалия творилась после ухода Магомедова с поста президента.

Сейчас «Адмирал» сумел прислать все документы на следующий сезон. И избежал отчисления из КХЛ, находясь на четвертом месте с конца в рейтинге. Сам регион скорее всего не «потянет» команду, а «Сумма» братьев Магомедовых, учитывая их тюремное заключение, спонсором быть не сможет.

Правда, генеральный директор «Адмирала» Сергей Сошников придерживается другого мнения: «Клуб «Адмирал» поддерживается не только группой "Сумма", но и Приморским краем. Я спокоен в этом вопросе».

Не тот НХЛ. Ночная Хоккейная Лига

В 2011 году по инициативе президента РФ был создан любительский чемпионат России по хоккею – Ночная Хоккейная Лига. Турнир поддерживает и Министерство спорта РФ, и Федерация хоккея России. Родной брат Зиявудина Магомедова – Магомед Магомедов – занимает пост президента Лиги. В 2016 году группа «Новороссийский морской торговый порт» стала единственным учредителем и владельцем НХЛ, о чем писал официальный сайт турнира. Кстати, этот «Новороссийский морской торговый порт» принадлежит в том числе группе «Сумма» и «Транснефти» на паритетных условиях.

Пока что любителям хоккея волноваться не стоит. По крайней мере так считает представитель Лиги Игорь Какурин: «Все в порядке, лига работает в штатном режиме».

Fight Nights Global

Владельцем промоутерской компании является Зиявудин Магомедов. Являясь одной из самых крупных в Европе FNG занимается проведением турниров по смешанным единоборствам. Впервые компания провела бой в Москве еще летом 2010 года. В списке участников боев от FNG числятся Федор Емельяненко, Расул Мирзаев, Александр Шлеменко и другие бойцы.

Президент Fight Nights Global Камил Гаджиев прокомментировал задержание Зиявудина Магомедова: «Я переживаю за своих близких людей вне зависимости от того, какого рода неприятности с ними случаются – будь то проблемы с правоохранительными органами или со здоровьем. Я неоднократно говорил, что Зиявудин Гаджиевич не только инвестор для Fight Nights Global. Это человек, который отлично в спорте разбирается. И мне сегодня в его лице не хватает не инвестора, поверьте. Мне скорее не хватает человека компетентного, с которым мы совместно принимали решения о путях развития компании. И в этом смысле эта потеря гораздо более значимая, чем потеря человека, который тратил деньги на спорт».

Задержанного Магомедова поддержал боец Хабиб Нурмагомедов: «Терпения, брат, тебе и твоей семье. Все по воле Всевышнего». Кстати, Зиявудин Магомедов серьезно занимался спонсорством Нурмагомедова, оплачивал расходы и создавал вокруг него известную команду Eagles.