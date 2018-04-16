Российский кикбоксер, экс-чемпион Glory в среднем весе Артем Левин прокомментировал свой полуторагодичный отдых и предстоящий бой против Игоря Бугаенко в рамках турнира ACB KB 15, который состоится 20 апреля.

– Артем, у вас был полуторагодичный простой. Чем он был вызван?

– Я бы не назвал это простоем. Скорее вынужденный отдых. Моя карьера началась практически с десяти лет. Уже тогда я принимал участия на каких-то соревнованиях, проходил подготовку. Порядка 13 лет я уже выступаю на профессиональном ринге – начиная от первенства города и заканчивая чемпионатами мира. Нужна была пауза, чтобы побывать с семьей и отдохнуть от спорта.

– Но совсем уж забрасывать спорт нельзя.

– А я не и не забросил. У меня спорт в крови. Я не могу без тренировочного зала, и когда боксирую, получаю удовольствие. Мне тренировки нужны для положительных эмоций. Это не просто работа. Считаю, что отдых пошел мне на пользу.

– Чем же заменяли удовольствие, пока не боксировали? Трудно без того было?

– Не совсем. Я все-таки тренировался и помогал в подготовке бойцам UFC.

– Кому?

– Нику Диасу, Андерсону Сильве, Дэну Хендерсону перед его последним поединком, Андрею Орловскому перед встречей со Штефаном Штруве. Спарринги были. Глаза не забыли удары.

– Я слышал, что ваш предстоящий бой с Игорем Бугаенко – это встреча сильнейших соперников как минимум на постсоветском пространстве. А если говорить о мировом уровне?

– На постсоветском пространстве – да. Во всяком случае, мне трудно сходу назвать что-то интереснее. Но всегда можно придумать что-то еще. Например, реванш (с Саймоном Маркусом, - прим. ред.), сделать трилогию. Было бы это лучше? Не знаю. У Игоря сейчас беспроигрышная серия, которая длится три года, а у меня возвращение – думаю, будет зрелищно.

– Ваши отношения с Glory окончательно завершены или планируете вернуться туда?

– Вместе с крайним боем подходил к концу мой контракт с этой организацией. У меня не было никакого желания его продлевать. Они связались со мной, сказали, что я им интересен, обещали, что больше не будет прецедентов. Не знаю, на эмоциях я ответил или нет, но я за год своего мнения не изменил: любой боец должен уважать свой промоушн, как и промоушн должен уважать своего бойца. Политика есть везде и своих всегда протаскивают, но нельзя же это делать так откровенно.

– Речь про второй бой с Саймоном Маркусом?

– Все верно.

– На эмоциях ваша позиция понятна, а пересмотрели ли вы этот бой с холодной головой? И какие выводы сделали?

– Пересмотрел. Это была предвзятая работа рефери. Я не могу нравиться всем. Просто не существует такого человека. Но в данном случае даже мои хейтеры признали, что со стороны рефери было предвзятое отношение. Это уже говорит о многом.

– Чем закончилась история? Рефери был наказан?

– В этом промоушне я его больше видел, а про наказание – не знаю. Упустил ситуацию.

– На вашей странице во «Вконтакте» есть фотография где вы стоите с поясами. Один из них пояс WBC. Откуда он?

– У боксерской организации WBC есть подразделение муай-тай – дочерняя организация. Я был чемпионом по этой версии. И кстати сейчас такое направление появилось у IBF.

– Андрей Сироткин сказал мне, что он свое время затянул с переходом из кикбоксинга в бокс. У вас было желания перейти в бокс или смешанные единоборства? Эти виды спорта куда более популярны.

– Гнаться за популярностью – дело неблагодарное. Сейчас ММА популярнее бокса. Мне идти туда? А если через год будет популярным бокс? Мне снова переходить? А если через два года тхэквондо? Я понимаю тех, кто переходит туда, но я хочу остаться в своем виде спорта и быть узнаваемым в нем. Оставить свое имя здесь.

– Возможно, ли выступать одновременно и в кикбоксинге, и в ММА?

– Мне регулярно поступают предложения перейти в ММА. Я от них отказываюсь. Я максималист и реалист. Чтобы выступать в ММА на хороших площадках, нужно добиваться соответствующих результатов. Для того, чтобы бороться за звание чемпиона мира нужна хорошая база борьбы и грепплинга. Для этого нужно лет пять не вылезать из зала борьбы. В моем положении время – этот тот ресурс, которым я жертвовать не могу.

– С ММА понятно. А бокс?

– В какой-то момент было очень интересно. Это даже было моей мечтой. У меня даже есть один бой на профессиональном ринге – победа нокаутом. И по любителям я достаточно часто ездил на соревнования. Почему не получилось больше? Это вопрос к моим бывшим менеджерам, а сейчас это уже поздно. Я зарабатываю хорошие деньги здесь, а чтобы выйти на такие гонорары в боксе, нужно прождать несколько лет и еще никто не дает гарантий, что все получится. Хорошие деньги в боксе получают только звезды.

– Поскольку вы занимаетесь кикбоксингом, вашим кумиром в детстве был ван Дамм?

– Да. Я должен был пойти в десять лет в секцию бокса, а затем мне сказали, что у нас в родном городе есть секция тайского бокса. И там были очень успешные тренеры. Конечно, на мой выбор повлияли фильмы Жана-Клода ван Дамма. Он, Арнольд Шварценеггер, Чак Норрис и Брюс Ли привели в секции в тысячи раз больше, чем любой чиновник от спорта.