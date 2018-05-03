Жизнь, знаете ли, чудесно уравновешена, и на одного козла, который хамски вытолкал ребенка из кадра, когда тот только начал отвечать Даше Мироновой, приходится - я на это очень надеюсь - 447 вменяемых наставников, у которых не кусок дерьма вместо сердца.

Жизнь чудесно уравновешена, и у Даши Мироновой, тоже пережившей унижение, есть я, но мне было очень неприятно наблюдать, как Денису Казанскому, в данном контексте избыточно лояльному, в эфире "МАТЧ-ТВ" двое взрослых людей, наверняка считающих себя очень важными, тщились объяснить, что тренер прав (один, правда, с косноязычными оговорками).

На месте руководства канала я бы больше этих людей в эфир не звал.

Как всегда можно найти повод, чтобы быть несчастным, так всегда можно найти оправдание подлости.

Я вспоминаю слова хорошего писателя: "Недостаток сочувствия может быть столь же вульгарным, как и избыток слез".

Понимает ли этот черствый ублюдок, что он надругался над самоуважением юного бойца (о Мироновой скажу позже), у которого, может быть, брали САМОЕ ГЛАВНОЕ интервью в его жизни?

И брала его красивая девушка?

Увы, опыт подсказывает, что беспардонным чмырям неведома чуткость, на то они и чмыри.

Но я не этим даже поражен: мало ли химически чистого быдла на свете.

Я поражен самим фактом дебатирования вопроса, верно ли поступил тренеришка.

Я поражен тем, что вы не до конца осознаете, что способствуете, потворствуете тому, что унижение и хамство становятся нормой.

Хотя, что такое норма сегодня, думая я, глядя на какого-нибудь Амана Тулеева.

Нормы нет; ее подвергли релегации, осталась пустошь, воняющая серой, серые людишки относящиеся к женщинам как к гетерам, детей превращающая в себе подобных, и остались вы, разводящие антимонии там, где ублюдков нужно немедля увольнять - после побоев.

А Даша Миронова одна делает для пропаганды хоккея поболее, чем все гости Казанского.