В топ-50 главных российских знаменитостей по версии Forbes в этом году вошло 12 спортсменов. Один из которых – Александр Овечкин – и возглавил весь рейтинг.

Сам рейтинг формируется исходя из трех главных критериев: доход за год, количество упоминаний в СМИ и количество запросов в поисковых системах. Лишь по совокупности всех этих факторов определяется общий балл. Так, например, самый высокооплачиваемый спортсмен России – баскетболист Тимофей Мозгов – в список Forbes не попал. Не помог даже контракт на 16 000 000 долларов за сезон, которые ему выплатил «Бруклин».

Кто же попал в итоге?

1 (место в общем рейтинге). АЛЕКСАНДР ОВЕЧКИН

Хоккей. Годовой доход – $14 500 000

Овечкин не смог поехать на Игры в Пхенчхан и выиграть со сборной России золотые медали. Зато осуществил свою другую мечту – завоевал Кубок Стэнли! Александр Великий добился того, к чему стремился все заокеанскую карьеру. Понятно, что его имя было на слуху. Одна из главных звезд хоккея вполне заслуженно стал самой популярной знаменитостью России. И заодно – разбогател почти что на 15 миллионов.

8. ЕВГЕНИЙ МАЛКИН

Хоккей. Годовой доход – $9 500 000

Малкин, в отличие от Овечкина, в Кубке Стэнли уже побеждал. Прошедший сезон не стал для него лучшим, но Евгений продолжает оставаться знаковой персоной и «Питтсбурге», и в мировом хоккее, и в российском спорте – вообще.

13. ЕВГЕНИЙ КУЗНЕЦОВ

Хоккей. Годовой доход – $10 000 000

Кузнецов быстро превратился в одну из ключевых фигур в составе «Вашингтона» – в победе «Кэпиталз» в этом году его заслуг немногим меньше, чем у Овечкина. При этом Евгений – на 7 лет моложе (ему всего 26), а значит – за ним будущее! Хотя уже сейчас он в тройке самых популярных спортсменов страны.

20. МАРИЯ ШАРАПОВА

Теннис. Годовой доход – $5 500 000

Шарапова в прошлом году вернулась в WTA-Тур после известной дисквалификации. За прошедшее врем Мария успела взять один титул, подтянуться к порогу топ-20 рейтинга и даже заработать 5,5 миллионов долларов (что, конечно, заметно скромнее ее обычного дохода в 25-27 миллионов). Но главное – популярность Шараповой особо не снизилась. Она все еще остается главной красоткой мирового спорта. И самой известной россиянкой за рубежом.

21. ЕВГЕНИЙ ПЛЮЩЕНКО

Фигурное катание. Годовой доход – $5 000 000

Евгений давно закончил карьеру, но его имя – все еще на слуху. Плющенко продолжает устраивать ледовые шоу, плюс открыл свою школу. Стоимость обучения – не для слабонервных, но от желающих в нее попасть отбоя нет! Так что и с популярностью у Евгения полный порядок. И с заработком – тоже.

26. НИКИТА КУЧЕРОВ

Хоккей. Годовой доход – $5 600 000

Кучеров выдал супер-сезон в «Тампе», набрав 100 очков в регулярном чемпионате (к которым добавил еще 17 в плей-офф). Он стал самым результативным россиянином в Лиге и третьим – в списке лучших бомбардиров НХЛ (впереди остались Клод Жиру (102) и Коннор Макдэвид (108). Кроме того, «Тампа» едва не прошла «Вашингтон» в финале Востока! В итоге Никита разжился новым контрактом на 76 миллионов за ближайшие 8 лет. А заодно – попал в список топ-знаменитостей Forbes.

28. ТАТЬЯНА НАВКА

Фигурное катание. Годовой доход – $3 400 000

Татьяна еще раньше Плющенко завершила карьеру, но, как и Евгений, остается заметной фигурой в фигурном катании. В прошедшем году она поставила ледовое шоу, с восторгом принятое публикой. И останавливаться, в общем, не намерена. Так что ждем новых проектов от Навки.

32. ФЕДОР СМОЛОВ

Футбол. Годовой доход – $3 700 000

Смолов оставил неоднозначное впечатление своей игрой на чемпионате мира. Но, все-таки, до этого провел успешный сезон за «Краснодар». Федор часто снимался в рекламе, был лучшим бомбардиром премьер-лиги и одной из ключевых фигур в сборной. Неудивительно, что он попал в этот рейтинг.

33. АРТЕМ ДЗЮБА

Футбол. Годовой доход – $3 600 000

Дзюба привлекал к себе внимание не только голами за сборную, но и многим другим. Один переход в «Арсенал» сколько шума наделал! Сейчас Артем – герой футбольной России.

36. ИГОРЬ АКИНФЕЕВ

Футбол. Годовой доход – $2 800 000

Игорь уже лет 10 остается суперзвездой и регулярно подтверждает этот статус. За серию пенальти в матче с Испанией болельщики простили ему все, что в принципе могли простить. Акинфеев – почти что лицо нашей сборной. И точно – самый узнаваемый игрок в стране. Домохозяйки, далекие от футбола, не отличат Дзюбу от Смолова. Но Игоря узнают точно!

40. ФЕДОР ЕМЕЛЬЯНЕНКО

MMA. Годовой доход – $1 500 000

Федор опять вернулся в октагон. Провел один бой в Чикаго, который, к слову, выиграл. Заработал какие-то деньги. Но это, в общем, неважно. Емельяненко-старший для российского спорта – почти что икона. Его знают, помнят и любят. Отсюда – логичное попадание в список Forbes.

43. ХАБИБ НУРМАГОМЕДОВ

MMA. Годовой доход – $1 700 000

Хабиб и так давно популярен – по количеству подписчиков в соцсетях с ним мало кто может сравниться из всех российских атлетов! За прошедший год Нурмагомедов успел стать чемпионом UFC, засветиться в истории с Макгрегором (когда Конор атаковал автобус в Нью-Йорке). В общем – был постоянно на слуху. Можно представить, как вырастет рейтинг Хабиба, если их бой с ирландцем и правда состоится!

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