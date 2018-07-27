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В топ-50 главных российских знаменитостей по версии Forbes в этом году вошло 12 спортсменов. Один из которых – Александр Овечкин – и возглавил весь рейтинг.

Сам рейтинг формируется исходя из трех главных критериев: доход за год, количество упоминаний в СМИ и количество запросов в поисковых системах. Лишь по совокупности всех этих факторов определяется общий балл. Так, например, самый высокооплачиваемый спортсмен России – баскетболист Тимофей Мозгов – в список Forbes не попал. Не помог даже контракт на 16 000 000 долларов за сезон, которые ему выплатил «Бруклин».

Кто же попал в итоге?

1 (место в общем рейтинге). АЛЕКСАНДР ОВЕЧКИН

Хоккей. Годовой доход – $14 500 000

Овечкин не смог поехать на Игры в Пхенчхан и выиграть со сборной России золотые медали. Зато осуществил свою другую мечту – завоевал Кубок Стэнли! Александр Великий добился того, к чему стремился все заокеанскую карьеру. Понятно, что его имя было на слуху. Одна из главных звезд хоккея вполне заслуженно стал самой популярной знаменитостью России. И заодно – разбогател почти что на 15 миллионов.

8. ЕВГЕНИЙ МАЛКИН

Хоккей. Годовой доход – $9 500 000

Малкин, в отличие от Овечкина, в Кубке Стэнли уже побеждал. Прошедший сезон не стал для него лучшим, но Евгений продолжает оставаться знаковой персоной и «Питтсбурге», и в мировом хоккее, и в российском спорте – вообще.

13. ЕВГЕНИЙ КУЗНЕЦОВ

Хоккей. Годовой доход – $10 000 000

Кузнецов быстро превратился в одну из ключевых фигур в составе «Вашингтона» – в победе «Кэпиталз» в этом году его заслуг немногим меньше, чем у Овечкина. При этом Евгений – на 7 лет моложе (ему всего 26), а значит – за ним будущее! Хотя уже сейчас он в тройке самых популярных спортсменов страны.

20. МАРИЯ ШАРАПОВА

Теннис. Годовой доход – $5 500 000

Шарапова в прошлом году вернулась в WTA-Тур после известной дисквалификации. За прошедшее врем Мария успела взять один титул, подтянуться к порогу топ-20 рейтинга и даже заработать 5,5 миллионов долларов (что, конечно, заметно скромнее ее обычного дохода в 25-27 миллионов). Но главное – популярность Шараповой особо не снизилась. Она все еще остается главной красоткой мирового спорта. И самой известной россиянкой за рубежом.

21. ЕВГЕНИЙ ПЛЮЩЕНКО

Фигурное катание. Годовой доход – $5 000 000

Евгений давно закончил карьеру, но его имя – все еще на слуху. Плющенко продолжает устраивать ледовые шоу, плюс открыл свою школу. Стоимость обучения – не для слабонервных, но от желающих в нее попасть отбоя нет! Так что и с популярностью у Евгения полный порядок. И с заработком – тоже.

26. НИКИТА КУЧЕРОВ

Хоккей. Годовой доход – $5 600 000

Кучеров выдал супер-сезон в «Тампе», набрав 100 очков в регулярном чемпионате (к которым добавил еще 17 в плей-офф). Он стал самым результативным россиянином в Лиге и третьим – в списке лучших бомбардиров НХЛ (впереди остались Клод Жиру (102) и Коннор Макдэвид (108). Кроме того, «Тампа» едва не прошла «Вашингтон» в финале Востока! В итоге Никита разжился новым контрактом на 76 миллионов за ближайшие 8 лет. А заодно – попал в список топ-знаменитостей Forbes.

28. ТАТЬЯНА НАВКА

Фигурное катание. Годовой доход – $3 400 000

Татьяна еще раньше Плющенко завершила карьеру, но, как и Евгений, остается заметной фигурой в фигурном катании. В прошедшем году она поставила ледовое шоу, с восторгом принятое публикой. И останавливаться, в общем, не намерена. Так что ждем новых проектов от Навки.

32. ФЕДОР СМОЛОВ

Футбол. Годовой доход – $3 700 000

Смолов оставил неоднозначное впечатление своей игрой на чемпионате мира. Но, все-таки, до этого провел успешный сезон за «Краснодар». Федор часто снимался в рекламе, был лучшим бомбардиром премьер-лиги и одной из ключевых фигур в сборной. Неудивительно, что он попал в этот рейтинг.

33. АРТЕМ ДЗЮБА

Футбол. Годовой доход – $3 600 000

Дзюба привлекал к себе внимание не только голами за сборную, но и многим другим. Один переход в «Арсенал» сколько шума наделал! Сейчас Артем – герой футбольной России.

36. ИГОРЬ АКИНФЕЕВ

Футбол. Годовой доход – $2 800 000

Игорь уже лет 10 остается суперзвездой и регулярно подтверждает этот статус. За серию пенальти в матче с Испанией болельщики простили ему все, что в принципе могли простить. Акинфеев – почти что лицо нашей сборной. И точно – самый узнаваемый игрок в стране. Домохозяйки, далекие от футбола, не отличат Дзюбу от Смолова. Но Игоря узнают точно!

40. ФЕДОР ЕМЕЛЬЯНЕНКО

MMA. Годовой доход – $1 500 000

Федор опять вернулся в октагон. Провел один бой в Чикаго, который, к слову, выиграл. Заработал какие-то деньги. Но это, в общем, неважно. Емельяненко-старший для российского спорта – почти что икона. Его знают, помнят и любят. Отсюда – логичное попадание в список Forbes.

43. ХАБИБ НУРМАГОМЕДОВ

MMA. Годовой доход – $1 700 000

Хабиб и так давно популярен – по количеству подписчиков в соцсетях с ним мало кто может сравниться из всех российских атлетов! За прошедший год Нурмагомедов успел стать чемпионом UFC, засветиться в истории с Макгрегором (когда Конор атаковал автобус в Нью-Йорке). В общем – был постоянно на слуху. Можно представить, как вырастет рейтинг Хабиба, если их бой с ирландцем и правда состоится!

ТОП-10 ОБЩЕГО РЕЙТИНГА

имя

вид деятельности

1. Александр Овечкин

спорт

2. Сергей Шнуров

музыка

3. Филипп Киркоров

музыка

4. Григорий Лепс

музыка

5. Иван Ургант

телевидение

6. Ольга Бузова

телевидение

7. Дима Билан

музыка

8. Евгений Малкин

спорт

9. Стас Михайлов

музыка

10. Ксения Собчак

медиа
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