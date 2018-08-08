Нейробиология, биоуправление, электротерапия и 125 млн рублей из бюджета помогут российским спортсменам улучшить результаты и слезть с допинговой иглы.

Постиндустриальное общество вынуждает спорт изменяться. Фармакология устарела, накопилась усталость от допинговых скандалов. Нейробиология и модификация мозга спортсмена, биоуправление и тренировки в виртуальной реальности – все это реалии российского спорта и на это уже выделены средства из бюджета. Как выяснил «Советский спорт», Федеральное медико-биологическое агентство потратит более 125 млн рублей на подобные научные исследования. У запредельных затрат есть причины – немедикаментозная практика должна улучшить результаты, при этом модифицированный мозг спортсмена не вскроет ни один допинг-офицер. На фоне последних скандалов с допингом в российском спорте это особенно важно. .

Ментальные Олимпийские игры. Первые, бессезонные, твои

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) опубликовало два серьезных госконтракта на научные исследования в области спорта. Сами исследования – зашифрованы. Все шифры похожи: «крео-18», «бронх-18», «ритм-18» – и так в общей сложности 21 исследование.







Стиль написания некоторых техзаданий к этим исследованиям напоминает произведения в жанре научной фантастики. «Создание технологии оптимизации психофизиологического состояния высококвалифицированных спортсменов ... с использованием комплекса виртуальной реальности в сочетании с компьютерным биоуправлением», – указано в техзадании к позиции под шифром «вирт-18».

Cуть исследования «вирт-18» в следующем: спортсмену прокручивают видеоряд, который вводит его в состояние стресса – допустим это момент старта. Заранее к голове спортсмена крепят датчики – они соединены с компьютером. Когда организм входит в состояние стресса, это фиксирует компьютер. Реакцию видит на мониторе сам спортсмен и с помощью специалистов его мозг пытаются приучить к стрессу и заставить не реагировать на это.

В техзадании «вирт-18» сказано, что сценарии видеосюжетов предназначены в первую очередь для атлетов из «сложно-координационных видов спорта» и «единоборств». На картинке ниже можно понять, как примерно будет выглядеть российский борец во время таких тренингов.

По контракту подрядчики обязаны разработать не только «схемы нейробиоуправления», но и специальную библиотеку стрессовых сюжетов. Собственные страхи российские спортсмены будут наблюдать с обзором в 360 градусов – для этого все видео запишут на специальную панорамную камеру.

Технически, российские спортсмены могут проводить в виртуальной реальности и групповые тренировки. В техзадании отмечается, что система должна функционировать на «территориально разнесенных рабочих станциях, объединенных посредством беспроводной связи Wi-Fi». Вероятно, можно провести и удаленные соревнования. К примеру, первые ментальные Олимпийские игры.

На то, чтобы модифицировать мозг спортсмена, и приучить его обходиться без стресса на соревнованиях, ФМБА потратит 4 млн 530 тыс. рублей из бюджета. Желаемый результат от исследования звучит оптимистично – это «будет способствовать значительному повышению профессиональных навыков саморегуляции у спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации и достижению высоких спортивных результатов», сообщается в техзадании к исследованию.

Улыбки и молодость российских спортсменов. Навечно

Помимо физического состояния атлетов, ФМБА планирует улучшить и их настроение. Опять же фармацевтические препараты применять не будут – только техника, компьютеры и электрический ток. Речь идет о сложных технологиях под названием «транскраниальная электростимуляция мозга» и «эндомассаж». Для этой закупки ФМБА придумало шифр «кранио-18». На исследование этих технологий потратят 5 млн рублей.

Суть транскраниальной электростимуляции (ТЭС) следующая: с помощью специальной техники в мозг человека подаются электрические импульсы, затем в результате сложных физиологических процессов в организме вырабатывается β-эндорфин. Соответственно, высокий уровень β-эндорфина производит антистрессовое воздействие на организм – в итоге у спортсмена улучшается настроение. На основе этой технологии в будущем планируют продавать антистрессовые модуляторы, приобрести их можно будет свободно.

Помимо антистресса, ТЭС – эффективное обезболивающее. По оценке ученых β-эндорфин – в 30 раз сильнее чем морфин. В описании к ТЭС говорится, что процедура также повышает работоспособность, снижает утомляемость и ускоряет заживление тканей. Кроме того, это избавляет от патологического влечения к алкоголю и наркотикам.

В техзадании «кранио-18» выставлены жесткие требования к испытаниям технологии ТЭС. Опыты будут проводится на квалифицированных спортсменах – «не ниже КМС, в количестве не менее 30 человек». Использовать будут технику как на картинке ниже – на аппарате «Трансаир-5». Либо на аналогичных высокотехнологичных приборах.

Вторая технология из закупки под шифром «кранио-18» – это эндомассаж. Он видимо чуть попроще чем ТЭС, иначе эту процедуру не предлагали бы в салонах красоты. В сети можно найти много предложений по эндомассажу. Обещают, что в результате процедуры произойдет «омоложение на клеточном уровне».

Судя по описанию, процедура эндомассажа для российских спортсменов будет выглядеть примерно как гифке ниже.

Электрозависимость: как доктор Тесла прописал

Еще одна технология, которая призвана улучшить результаты российского спорта – «транслингвальная спайк-стимуляция». Основа метода – все тот же электрический ток вместо медикаментов. Суть такая: специальный прибор спортсмен кладет на язык. Далее электрические импульсы упорядоченно раздражают нервные окончания языка. Возбуждение передается через язык в мозг, что, в итоге, позволяет лучше управлять собственным телом. Методика была разработана для больных с постинсультным состоянием, но она может помочь и российским спортсменам. ФМБА рассчитывает использовать методику «для модифицирования психоматорных и нейрорегуляторных функций спортсменов… с целью достижения высоких результатов». Исследования будут проходить на группе не менее 30 человек. На это ФМБА потратит еще 7 млн 490 тыс. рублей.

С помощью электрического тока ФМБА планирует также восстанавливать силы спортсменов после тренировок. Внешне методика мезодиэнцефальной модуляции выглядит не оригинально – два электрода крепятся на голову спортсмена, подаются электрические импульсы, которые должны ускорить «восстановление высококвалифицированных спортсменов после интенсивных физических и психоэмоциональных нагрузок». На это уйдет еще 4 млн 490 тыс. рублей.

Нано-акклиматизация

На фоне лечения электричеством и виртуальными видеострахами сильно выделяется исследование под шифром «коррекция-18». Речь идет о вопросе акклиматизации российских спортсменов на олимпиадах в Париже в 2024 году и Лос-Анджелесе в 2028 году. Исходя из расценок на другие исследования ФМБА, к вопросу акклиматизации организация отнеслась очень серьезно и готова потратить 5 млн рублей из бюджета. В техзадании к исследованию сообщается, что в результате работы должен быть «проведен анализ существующих и перспективных методов профилактики климато-географической адаптации и коррекции десинхроза у спортсменов».

По требованию ФМБА исследование «коррекция-18» должно моделироваться в климатической камере, а не в городах Париже или Лос-Анджелесе. Уточняется, что условное время года в этих городах – лето. Согласно позиции ФМБА – это означает температуру от -20 до +50 градусов Цельсия и влажность от 2% до 98%.

В невероятных погодных условиях окажутся 30 человек, при этом сами опыты будут проводиться не на столь квалифицированных спортсменах – достаточно 1-го взрослого разряда. В ходе исследования ФМБА также планирует выяснить как меняется физическое и психоэмоциональное состояние человека при перелетах на четыре часа и более.

Итоги исследования дадут ясное понимание, какой температурный режим должен быть в «комнатах отдыха, столовых, автобусах и других местах пребывания спортсменов». Кроме того, станет понятно, как правильно использовать кондиционеры, соблюдать питьевой режим и рацион питания.

Помимо «акклиматизации» еще одно интересное исследование ФМБА заложило под шифр «ритм-18». «По итогам научной работы создадут специальную программу, которая позволит определить есть ли у спортсмена чувство ритма. Для этого испытуемые будут повторять ритм при включенном метрономе, после его выключения и при помехах. Денежные траты на такое исследование будут еще выше «акклиматизации». Для того, чтобы понять сможет ли спортсмен отбивать ладошками ритм, потратят 7 млн 490 тыс. рублей.

125 миллионов на будущее спорта

Помимо компьютерной модификации, совершенствования организма полупроводниками и электротоком, тренировок в виртуальной реальности – ряд исследований ФМБА направлены на поиск новых подходов к лечению и профилактики определенных заболеваний спортсменов. К примеру, исследования под шифром «невро-18» должны найти немедикаментозный способ лечения заболеваний неврологии. Под шифром «бронх-18», «фосфолипид-18» – новые исследования лечения заболеваний с учетом антидопинговых правил.

В общей сложности ФМБА проведет 21 исследование, все они должны завершиться до 1 ноября этого года. Судя по динамике и размаху исследований – будущее российского спорта в модификации тела и мозга спортсменов с помощью компьютера и инженерных технологий. Фарм препараты остаются в прошлом. Цена такого будущего российского спорта – всего 125 млн рублей. Совсем недорого.