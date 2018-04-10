В интервью «Советскому спорту» Евгений рассказал, каково быть помощником одного из сильнейших гроссмейстеров мира, почему он не уезжает из родного Саратова и что может себе позволить шахматист из топ-50.

«ОБЩЕНИЕ С ДВУМЯ ВЫДАЮЩИМИСЯ ШАХМАТИСТАМИ СОВРЕМЕННОСТИ ДОРОГО СТОИТ»

– Давно вы являетесь тренером-секундантом Владимира Крамника?

– Это было единовременное предложение, которое действовало только на турнир претендентов. Я долго не раздумывал, такие предложения дважды не делают. Как можно упускать возможность, пообщаться с таким уникальным шахматистом и человеком, как Владимир Борисович, заглянуть в его творческую лабораторию, это бесценный опыт.

– Почему он предложил вам стать его помощником – вы хороший теоретик, фонтанируете идеями?

– Глагол «фонтанируете» ко мне точно не подходит. А почему позвал, это вопрос к Владимиру Борисовичу. Он пригласил еще и Аниша Гири. Общаться с двумя выдающимися шахматистами современности в течение трех недель, дорого стоит.

– Крамник известен, как жесткий работодатель. Сколько часов в сутки приходилось работать?

– Никакой жесткости я не заметил. Атмосфера в нашей команде была хорошая на протяжении всего турнира, вне зависимости от результатов партии. Работать было приятно, а трудились мы действительно много. Но по-другому и не бывает.

– «За что я вам деньги плачу?» – это не про Крамника.

– Корифеи так примитивно не мыслят. Думаю, подобное отношение к помощникам чаще можно встретить в других видах спорта.

– Крамник начал очень хорошо, но в 4-м туре потерпел обидное поражение от Каруаны. Это был ключевой момент для Крамника в турнире?

– Завершись эта партия по-другому, она могла изменить турнир и для Крамника, и для Каруаны. Мне со стороны показалось, что Владимир Борисович был заложником собственной установки – он играл слишком агрессивно, когда ситуация требовала более практической игры.

– Сергей Рублевский считает, что Крамник играл в самые интересные шахматы на турнире, но в очень энергозатратные.

– Владимир Борисович давно играет в интересные шахматы. И перед турниром он сказал, что мы увидим Крамника-художника. Хотя в турнире, где нет аутсайдеров, не помешало бы побольше практичности. Но это все гипотетика. Если б он играл расчетливо, возможно, не выиграл бы две стартовые партии.

«ОЧЕНЬ ХОТЕЛИ КУШАТЬ – ПО ДОРОГЕ ПОПАЛАСЬ ПИЦЦЕРИЯ»

– Уэсли Со приехал без секундантов. Проблема со спонсорами, не чем оплачивать проезд и проживание тренеров?

– Мне трудно рассуждать насчет спонсоров, но шахматисты высокого уровня люди не бедные. Мы стопроцентно не знаем, был ли с ним в Берлине секундант. Но при нынешнем развитии коммуникаций тренеры могут помогать шахматистам и дистанционно. Другое дело, что Со приехал плохо подготовленным и играл крайне невыразительно.

– После церемонии закрытия турнира, которое затянулось до позднего вечера, вашу команду видели в пиццерии.

– Да, мы хотели поужинать, но время приближалось к 11 вечера, во всех ресторанах кухни закрылись. Но очень хотелось кушать и хотелось это сделать побыстрее. По дороге попалась пиццерия, где пиццы еще подавали. Этот случай как бы подчеркнул демократичность нашего шефа.

– Каруана выиграл по праву?

– Безусловно, и это общее мнение. После того, как он обыграл Крамника в четвертом туре, стало понятно, что звезды на его стороне. По ходу турнира стало ясно, что Фабиано отлично подготовился. А в концовке он еще раз всем все доказал, когда за два тура до конца проиграл Сергею Карякину, а затем выиграл две заключительные партии. Причем обе были высокого качества, особенно победа в последнем туре над Александром Грищуком. На мой взгляд, это была лучшая партия турнира. Помимо того, что Каруана показал прекрасную игру, он еще продемонстрировал потрясающую выдержку.

– Каким будет матч с Карлсеном? Каруана – железный, Карлсен более нервный.

– Думаю, что именно Каруана более нервный. Магнус, возможно, больше проявляет внешние эмоции. Но по-настоящему пробитым Карлсена я не видел, а Каруану доводилось. Думаю, Карлсен однозначный фаворит. Но надо сказать, что он был бы однозначным фаворитом в матче с любым гроссмейстером.

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ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Евгений ТОМАШЕВСКИЙ

Родился 1 июля 1987 года в Саратове.

Чемпион России (2015), бронзовый призер чемпионат России (2007).

Чемпион Европы (2009), победитель командного ЧМ в составе сборной России (2009).

Текущий рейтинг: 2714 (29-е место в рейтинге ФИДЕ).

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