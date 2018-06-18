В Москве завершился шестой сезон Международной детской социальной программы «Футбол для дружбы», организованной ПАО «Газпром» – официальным партнером FIFA и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России. Он, объединив участников из 211 стран и регионов мира, стал уникальным по масштабу!

ОДНА МИССИЯ

В российскую столицу приехали 1500 детей. А общее количество участников и гостей превысило 5000 человек.

Среди них были Юные футболисты, Юные журналисты и Юные тренеры. Мальчиков и девочек, в том числе с инвалидностью, объединяла одна миссия: продвижение общечеловеческих ценностей - дружбы, равенства, справедливости, здоровья, мира, преданности, победы, традиций и чести.

Во время подготовки к чемпионату и Форуму дети и взрослые со всего мира приняли участие в работе трехдневного Международного лагеря дружбы. Для них были проведены мастер-классы звезд мирового футбола, футбольные тренировки под руководством Юных тренеров, игровые занятия Школы «Девяти ценностей», в том числе посвященные экологической миссии программы, Олимпийский урок с известными российскими спортсменами. В Международном лагере дружбы выступили представители Объединенной программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС), а также спикеры программы «Цели устойчивого развития» ООН.

«ВАН ЗИРО! ВАН ЗИРО! ВАН ЗИРО!»

Когда корреспондент «Советского спорта» прибыл на «Сапсан Арену», где проходил чемпионат по «Футболу для дружбы», поначалу даже не поверил своим глазам – на стадион текла людская река. Такое бывает только на топовых матчах!

Пресс-центр был заполнен журналистами со всего мира. Среди них были агентства и издания мирового уровня. У многих корреспондентов рядом с фирменными бейджами программы «Футбол для дружбы» висели аккредитации на чемпионат мира-2018.

Финальный матч комментировал Юный журналист из Сирии Язн Таха. До визита в Москву он не очень хорошо говорил по-английски, но за четверо суток успел выучить нужные фразы и выражения. Никто даже не понял, что комментирует не носитель языка. Ах, как он кричал, когда команда Comodo Dragon открыла счет: «Ван зиро! Ван зиро! Ван зиро!»

Но чемпионат выиграла сборная Chimpanzee, в состав которой входят ребята из Доминики, Сен-Китс и Нэвиса, Малави, Колумбии, Бенина и Демократической Республики Конго. Но проигравших, конечно же, не было. Напомним, 32 футбольные Сборные дружбы программы были названы в честь редких и вымирающих видов животных.

Это здорово, что в чемпионате мира по «Футболу для дружбы» команды набираются из игроков разных стран и где на поле в майках одного цвета выходят мальчики и девочки, в том числе с инвалидностью. Представьте себе: за несколько дней нужно познакомиться, подружиться, понять футбольные возможности партнеров, стать лидером, если, конечно, вы для этого созрели. Конечно, помогали ребятам Юные тренеры, который старше игроков на 2-4 года. У них-то жизненного опыта побольше.

«ВЕРЬТЕ В МЕЧТУ И ИДИТЕ К НЕЙ»

Шестой по счету Международный детский форум проходил в Центре океанографии и морской биологии «Москвариум» - уникальном комплексе, самом крупном крытом океанариуме Европы. Почетными гостями мероприятия стали представители Правительства Российской Федерации, Олимпийского комитета России, ФИФА, главы футбольных федераций, звезды футбола, олимпийские и паралимпийские чемпионы, общественные деятели. Со словами приветствия к юным участникам обратился Икер Касильяс, испанский вратарь, капитан португальского клуба «Порту»: «Для меня большое удовольствие видеть так много счастливых лиц, столько счастливых детей со всего мира на Международном детском форуме «Футбол для дружбы»! Я хочу выразить благодарность за приглашение на это невероятное событие, потому что две основы программы – это две самые важные вещи в моей жизни: дружба и футбол. Получайте удовольствие от этого уникального опыта!»

Также с ребятами пообщались старший тренер юношеской сборной России Александр Кержаков, сирийский футболист Фирас Аль-Хатиб, а также Принц, административный директор Футбольной Федерации Саудовской Аравии Абдулрахман Бин Ибрахим Альсайяр.

«Не позволяйте никому удерживать вас – вы можете исполнить свои мечты. Футбол разрушает огромное количество барьеров. Мечтайте о большем, верьте в мечту и идите к ней», - сказала экс-защитник национальной сборной Англии по женскому футболу Алекс Скотт.

Открыл Форум Председатель Совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков. «Газпром» как одна из самых социально-ответственных компаний в мире всегда поддерживала развитие детского спорта. Сегодня участники нашего форума – это дети из 211 стран и регионов мира. По сравнению с 2013 годом, когда мы впервые начали программу «Футбол для дружбы», география мероприятия выросла в 26 раз. За прошедшие пять лет в программе приняли участие более 4 тысяч ребят. Общее количество сторонников проекта превысило 3 миллиона человек», — сказал он.

На Форуме был объявлен победитель детского голосования, получивший в этом году главную награду программы – Кубок «Девяти ценностей». Юные участники «Футбола для дружбы» выбрали из 32 национальных сборных, принимающих участие в чемпионате мира по футболу, сборную Бразилии как команду, наиболее полно отвечающую ценностям программы. В тройку лидеров также вошли сборные России и Германии.

УЧАСТНИКИ ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ ЧМ-2018

А 14 июня все юные участники программы «Футбол для дружбы» посетили матч-открытие чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России. Колонна из 50 (!) автобусов, которая направилась от гостиницы «Измайлово» в «Лужники», впечатляла.

На стадионе Юные футболисты приняли участие в церемонии открытия ЧМ-2018 – ребята торжественно подняли флаги своих стран и регионов, участвовавших в программе в этом году. Флаги взмыли вверх с трибун стадиона под песню «Ангелы», исполненной знаменитым британским певцом Робби Вильямсом и российской оперной исполнительницей Аидой Гарифуллиной.

В ГОСТЯХ У ПРЕЗИДЕНТА РФ

Присутствовавший на матче Россия – Саудовская Аравия Президент РФ Владимир Путин, пригласил в свою ложу Юного посла Программы 15-летнего Альберта Зиннатова. В детстве Альберту был поставлен диагноз сахарный диабет, но благодаря силе характера и стремлению к цели, юноша продолжил профессионально заниматься спортом несмотря на скептицизм взрослых.

В ложе Зиннатов встретился и пообщался с неоднократным чемпионом мира по футболу из Бразилии Роберто Карлосом, а также с Икером Касильясом, который накануне принял участие в Международном детском форуме «Футбол для дружбы».

Альберт обсудил со звездами мирового футбола важность следования ключевым общечеловеческим ценностям и их влияние на гармоничное развитие общества.

СПРАВКА «СОВЕТСКОГО СПОРТА»

Международная детская социальная программа «Футбол для дружбы» реализуется ПАО «Газпром» с 2013 года. Цель проекта — развитие детского футбола, воспитание толерантности и уважения к различным культурам и национальностям у детей из разных стран. Ключевые ценности, которые поддерживают и продвигают участники, — дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь.

Главным событием проекта является ежегодный Международный детский форум «Футбол для дружбы», на котором собираются юные футболисты со всего света и обсуждают с представителями СМИ и знаменитыми футболистами вопросы соблюдения ценностей во всем мире.

ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕГРАММА

«В Москву съехались юные футболисты из 211 стран, чтобы в честной борьбе продемонстрировать свои таланты и возможности, поучиться мастерству у признанных звезд футбола и познакомиться со сверстниками. Убежден, что такие масштабные инициативы, как «Футбол для дружбы», выполняют важную миссию — они поддерживают детский и юношеский спорт, служат продвижению ценностей здорового образа жизни, воспитывают у ребят уважение к представителям разных национальностей и культур и дарят им радость дружеского общения, самые яркие и незабываемые впечатления».

Президент РФ Владимир ПУТИН

ЛУЧШИЕ НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА ПО «ФУТБОЛУ ДЛЯ ДРУЖБЫ»

Вратарь: Иван Волынкин (Уэльс)

Полузащитник: Ямиру Оуру (Бенин)

MVP: Густаво Синтра Роча (Бразилия)

Нападающий: Део Каленга Мвензе (ДР Конго)

Тренер: Владислав Поляков (Россия, Саранск)

Журналист: Шейкали Асенсьон (Аруба)

Особой наградой удостоилась участница Программы-2017 Ананья Камбодж из Индии, которая написала книгу «My journey from Mohali to St. Petersburg» после своей поездки в Санкт-Петербург, в которой она рассказывает о самых важных человеческих ценностях, помогающих менять мир к лучшему.

Девочка представила ее на Форуме и оставила автографы всем желающим.