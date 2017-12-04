Отмечается, что первой звездой признан форвард "Виннипега" Блейк Уилер, который набрал 4 (1+3) очка в матче с «Оттавой» (5:0) и вышел на первое место в списке ассистентов. Теперь на его счету 28 передач.

Второй звездой назван голкипер «Виннипега» Коннор Хеллебайк, который оформил первый «сухарь» в сезоне, отразив 21 бросок.

На третьей позиции расположился форвард «Далласа» Тайлер Сегин, оформивший дубль в матче с «Колорадо» (7:2).