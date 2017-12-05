2 декабря в спортивном комплексе «Олимп» прошел Чемпионат и Первенство города Пскова по каратэ WKF, посвященный Дню Воинской Славы России.

Как сообщает ПАИ, в соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов из Пскова, Резекне (Латвия) и Санкт-Петербурга. Соревнования проходили в дисциплинах индивидуальное ката, индивидуальное кумите и ката-группа.

Настоящим открытием на соревнованиях стал первый спортсмен Псковской области направления паракаратэ Валерий Гаврилов. Тренирует спортсмена тренер спортивной федерации каратэ города Пскова Дмитрий Дьяков. На торжественном открытии Валерий продемонстрировал форму Ката Хейан Шодан.