Марике Верворт – паралимпийская чемпионка Лондона-2012 в гонках на коляске и обладатель серебряной медали в Рио - пример стойкости и характера для многих. Но, похоже, ее гонка подходит к концу. Марике Верворт сейчас находится в Брюссельском госпитале и готовится к эвтаназии.

«Я больше не хочу страдать, это для меня слишком сложно. Я все больше и больше впадаю в депрессию. Много плачу. У меня никогда еще не было такого угнетенного состояния. Теперь я теряю зрение. Меня осмотрел окулист и сказал, что ничем не сможет помочь, потому что проблема в моем мозге. Невролог провел всю ночь в моей комнате, пока у меня случался один спазм за другим. Он сказал, что это были уже не те старые эпилептические припадки. Это просто мое тело кричало. Мне очень больно, я так больше не могу», - рассказала Марике.

Спортсменка с подросткового возраста страдает из-за неизлечимого заболевания мышц – прогрессивной тетраплегии. Из-за этого она уже более 15 лет вынуждена передвигаться только в инвалидной коляске. Но за последние годы состояние резко ухудшилось – ее начали мучать сильные боли, пальцы слушаются хуже день ото дня, а прием пищи стал настоящей проблемой.

Не так давно Марике Верворт выпустила автобиографию под названием «Другая сторона монеты». В ней спортсменка рассказывает о том, какие трудности ей пришлось пережить и как спорт стал для нее настоящим спасением. Она стала вторым по значимости спортсменом в Бельгии, уступая лишь игроку «Манчестер Сити» Кевину Де Брейне, а также получила премию «Женщина года» наравне с Ангелой Меркель.

Но бороться с недугом у Верворт сил больше нет. Еще в 2008 году она подписала документы на проведение эвтаназии. В Бельгии эта процедура легальна с 2002 года. Став чемпионкой Паралимпийских игр в Лондоне, Марике решила расстаться с жизнью после Игр в Рио. Но затем отменила свое решение. Теперь же 38-летняя спортсменка больше не может терпеть мучения. По ее словам, она чувствует себя, как будто ей уже 90, и не хочет продолжать все это.

«Я – телец по знаку Зодиака. И я очень упрямая. Я всегда добиваюсь того, чего хочу и никогда не отступаю. Но мне сделали уже такое количество инъекций, что все тело уже разбито», - рассказывает Верворт.

В комнате в госпитале спортсменку поддерживает ее любимый девятилетний лабрадор Дзен и отец Джос. Он говорит так: «Конец близок. Она больше не может есть как следует. Ее желудок принимает только пудинг, остальная пища отторгается. Скоро наступит конец». После операции Марике отправится домой в пригород Брюсселя, где будет готовиться к эвтаназии. «Хочу, чтобы мой прах развеяли на этом месте», - рассказывает о своем любимом доме Марике.

«Люди будут плакать, но я хочу поблагодарить их за ту жизнь, которую я прожила. Я буду счастлива, что упокоюсь с миром. Главная цель, которой надо достичь в жизни – сделать как можно больше людей счастливыми», - задумчиво и грустно говорит Марике Верворт.

Наверное, можно считать, что спортсменке удалось достичь этой непростой цели.

Ранее в Белгии добровольно ушла из жизни при помощи эвтаназии французская писательница Энн Берт. Она несколько месяцев добивалась разрешения на проведение процедуры. В России эвтаназия законодательно запрещена.