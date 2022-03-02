Победа здравого смысла: российских спортсменов допустили к Паралимпиаде

Они будут соревноваться под паралимпийским флагом и не будут включены в таблицу медалей. После окончания Игр IPC должен провести внеочередную Генеральную ассамблею. Главными вопросами на ней будут: следует ли сделать соблюдение олимпийского перемирия обязательным требованием для членства в Международном паралимпийском комитете и нужно ли приостановить или прекратить членство в IPC Паралимпийского комитета России (ПКР) и Паралимпийского комитета Беларуси. Членам IPC будет предложено принять решение о приостановлении членства двух национальных паралимпийских комитетов.

IPC также не будет проводить никаких мероприятий в двух странах. Делегации обеих сборных были проинструктированы о том, что они должны закрывать все национальные символы на своей форме во время официальных церемоний и соревнований.

Все технические официальные лица из России и Беларуси также будут указаны как нейтральные под паралимпийским флагом, как и тренеры из этих стран, которые работают в других командах.

«При принятии решения о том, какие действия должен предпринять Международный паралимпийский комитет, было принципиально важно, чтобы мы работали в рамках нашего нового устава, который требует, чтобы мы оставались политически нейтральными», - заявил президент IPC Эндрю Парсонс.

Исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России Павел Рожков прокомментировал агентству ТАСС это решение: «Оcтавляя в cтороне наше отношение к причинам cтоль cурового наказания ПКР, мы полноcтью принимаем решение Международного паралимпийcкого комитета и будем выполнять его в полном объеме.

ПКР еще раз cообщает о том, что cожалеет, что в cилу извеcтных обcтоятельcтв у украинcких паралимпийцев возникли проблемы c прибытием на зимние Игры.

Нам тоже приходитcя преодолевать немалые проблемы. Мы надеемcя, что Паралимпиада пройдет в атмоcфере дружеcтвенноcти, взаимопонимания, взаимного уважения и докажет, что даже в кризиcные моменты понятие «паралимпийcкая cемья» — это не пуcтой звук».

Стоит отметить, что решение IPC, скорее, положительное. В отличие от МОК, который в понедельник рекомендовал федерациям и организаторам турниров забанить всех российских спортсменов на неопределенный срок, IPC допустил россиян к главному турниру четырехлетия. Что касается запрета российской символики, то наша команда все равно должна была выступать без нее под флагом ПКР. Так что потеря небольшая. В этом смысле белорусы пострадали гораздо сильнее.