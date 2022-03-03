Стыд и позор: россиян все-таки выгнали с Паралимпиады

Только вчера я отдавал должное здравомыслию руководителей Международного паралимпийского комитета (IPC). В отличие от МОК, который в понедельник рекомендовал федерациям и организаторам турниров забанить всех российских спортсменов на неопределенный срок, IPCдопустил россиян и белорусов к главному турниру четырехлетия. Наши спортсмены должны были соревноваться под паралимпийским флагом под аббревиатурой NPA (нейтральные паралимпийские атлеты) и ихрезультаты не попадали бы в таблицу медалей.Делегации обеих сборных были проинструктированы о том, что они должны закрывать все национальные символы на своей форме во время официальных церемоний и соревнований.

«При принятии решения о том, какие действия должен предпринять Международный паралимпийский комитет, было принципиально важно, чтобы мы работали в рамках нашего нового устава, который требует, чтобы мы оставались политически нейтральными», -говорил вчера президент IPC Эндрю Парсонс.

Казалось бы, здравый смысл восторжествовал, однако торжество это длилось менее суток. Уже сегодня ситуация изменилась с точностью до наоборот.

Началось все с того, что сборная Латвии по керлингу на колясках отказалась играть матч с командой России. Притом, что встреча должна была состояться только через неделю - 9 марта.

«Мы были абсолютно уверены, что Международный паралимпийский комитет не разрешит участвовать в Паралимпийских играх российским и белорусским спортсменам. Решение об их допуске было для нас совершенно неожиданным.Мы созвали очное собрание и по итогам голосования приняли решение не принимать участие в игре с Россией», – заявил главный тренер сборной Латвии Арнис Вейдеманис.

Этот сигнал был далеко не единственным.

- В последние 12 часов огромное число участников Игр связалось с нами. Они недвусмысленно дали понять, что если мы не пересмотрим наше решение, то оно, скорее всего, будет иметь серьезные последствия для зимних Паралимпийских игр 2022 года в Пекине, - рассказал Парсонс. - Многочисленные национальные паралимпийские комитеты, с некоторыми из которых связались их правительства, команды и спортсмены, угрожают не участвовать в соревнованиях. Безопасность спортсменов имеет для нас первостепенное значение, но ситуация в Паралимпийских деревнях обостряется и в настоящее время стала неприемлемой. В рамках нашей миссии мы обязаны гарантировать организацию успешных Паралимпийских игр, обеспечивать преобладание духа честной игры, запрет на насилие, контроль за риском для здоровья спортсменов и соблюдение основополагающих этических принципов.Принимая во внимание вышесказанное, а также в целях сохранения целостности этих Игр и безопасности всех участников, мы решили отстранить от участия спортсменов из паралимпийских комитетов России и Беларуси.

Понятно, что руководство IPCбыло поставлено перед выбором: нужно было из двух зол определить меньшее, и решение в данном случае было очевидно. Хотя оно и является абсолютно дискриминационным по отношению к спортсменам, которые не имеют никакого отношения к политике.

Но это еще не все. После окончания Игр IPC должен провести внеочередную Генеральную ассамблею. Главными вопросами на ней будут: следует ли сделать соблюдение олимпийского перемирия обязательным требованием для членства в Международном паралимпийском комитете и нужно ли приостановить или прекратить членство в IPC Паралимпийского комитета России (ПКР) и Паралимпийского комитета Беларуси.

Вот такие теперь игры. С маленькой буквы.