Россия не готова соглашаться с политизацией спорта

В среду на внеочередной Генеральной Ассамблее в Берлине (Германия) организации – члены Международного паралимпийского комитета проголосовали за приостановление членства Национальных паралимпийских комитетов (НПК) России и Республики Беларусь.

«Отстранение Паралимпийского комитета России выглядит необоснованным и ангажированным решением МПК. Международный паралимпийский комитет ссылается на невыполнение условий членства, однако ни одного доказательства этому не предоставлено. МПК сам же нарушает свои принципы, демонстрируя, что нет никакого равноправия. Мы не готовы соглашаться с откровенной политизацией спорта и продолжаем бороться против дискриминации российских спортсменов и ПКР», – сказал министр.

Он также отметил, что российские паралимпийцы являются одними из сильнейших спортсменов в мире.

«Паралимпийцы – это люди, которые смогли преодолеть жизненные невзгоды и найти себя в спорте, сделать спорт своей профессией. Мы знаем, сколько труда и силы воли стоит за их результатами, и не можем принять решение, которое не имеет ничего общего с духом справедливой и честной борьбы. Наши спортсмены – лидеры на мировой арене, они блестяще выступали на Паралимпийских летних играх в Токио-2020, на чемпионате мира МПК по зимним видам спорта в Лиллехаммере, а также на зимних и летних играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» в 2022 году, которые были организованы в нашей стране после такого же вопиюще несправедливого отстранения от участия нашей сборной в Пекине. Мы поддерживаем и продолжим поддерживать наших паралимпийцев, создавая условия для сохранения тренировочного процесса и проведения честных и открытых соревнований в нашей стране», – заявил Олег Матыцин.

Ранее Паралимпийский комитет России сделал заявление, что решение о приостановлении всех членских прав ПКР является незаконным, необоснованным, лишено каких-либо правовых оснований и грубо нарушает всю нормативную базу МПК. Представители комитета отметили, что МПК не предоставил ни одного доказательства того, что ПКР нарушил хотя бы одно из своих членских обязательств в соответствии с положениями Устава МПК. Все утверждения МПК по этому поводу являются абсолютно голословными.

Там также прокомментировали обвинения в нарушении «олимпийского перемирия»: «Ни ПКР, ни спортсмены, ни тренеры не могли в принципе нарушить «олимпийское перемирие» и, следовательно, не могут нести за это ответственность».