От курьера до чемпиона. Невероятная история Михаила Асташова

«Работавший доставщиком еды…» с этой фразы начинается значительная часть новостей про токийскую победу Асташова. Да, Михаил действительно работал курьером в одном из сервисов по доставке еды в Екатеринбурге, чтобы заработать на поездку на Игры в Японию. Для нашей страны это выглядит странновато – у нас спортсмены находятся на полном обеспечении, но во всем остальном мире это нормально. Впрочем, тут есть нюанс – нормально это для обычных людей. Михаил же – человек необычный: от рождения у него нет рук и ног.

Асташов родился в 1988-м в Бурятии в селе Хандагатай. До четырех лет он жил в доме малютки в Улан-Удэ, потом мальчика перевели в Центр реабилитации в небольшом городе Куса в Челябинской области. Когда Михаилу исполнилось 16, родители забрали его домой.

И вот тут мы переходим к самому главному, что выделяет Асташова. Это не отсутствие рук и ног, не то, что он работал курьером, а его характер. Михаил не опустился, не спился, не отчаялся. Он живет полноценной жизнью. Окончил лицей, где выучился на оператора ЭВМ. Занялся спортом. Сначала настольным теннисом и плаванием, потом велоспортом и, наконец, триатлоном.

Категория, в которой в триатлоне выступает Михаил, не является олимпийской. Поэтому он пробовал отобраться на Игры в велоспорте, и в основной состав паралимпийской сборной не вошел. Деньги ему как раз были нужны для участия в соревнованиях, не предусмотренных бюджетом, чтобы набрать необходимые рейтинговые очки. Эту задачу Асташов выполнил, да и поднявшийся после новостей о курьере-паралимпийце шум заставил местные спортивные власти выделить необходимые средства.

В Токио в предварительном заезде в классе С1 на дистанции 3000 метров установил мировой рекорд, а потом в финале победил канадца Тристана Чернова. История Асташова – очень показательна: у тебя может не быть ни рук, ни ног, но, если есть характер, можно добиться очень многого.