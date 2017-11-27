Президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин рассказал о сроках принятия решения об участии сборной России в Паралимипиаде-2018.

«Решение об участии российских паралимпийцев в зимних Паралимпийских играх будет принято в период с 14 по 16 декабря.

Это связано с проведением в эти дни исполкома Международного паралимпийского комитета, который и будет принимать решение», - цитирует Лукина «Р-Спорт».

Напомним, Зимние Паралимпийские игры-2018 пройдут в Пхенчхане (Южная Корея) 9-18 марта.