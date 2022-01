Глава Международного паралимпийского комитета заразился коронавирусом и не приедет на Игры в Пекин

Президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс не сможет посетить Олимпийские игры в Пекине из-за положительного теста на коронавирус.

«Очень разочарован тем, что не смогу присутствовать на Олимпиаде, так как мой тест на коронавирус дал положительный результат. Пока я нахожусь на изоляции, сосредоточусь на подготовке к Паралимпийским играм и буду следить за Олимпиадой по телевизору. Удачи всем спортсменам-олимпийцам и Международному олимпийскому комитету», - написал Парсонс на своей странице в твиттере.

Really disappointed I will not attend the @Olympics, as I just tested positive to Covid-19. While I’m in isolation, will focus on recovering and preparing for the @Paralympics and on watching Olympic competitions on TV. The best of luck to all Olympians, the IOC and @Beijing2022. pic.twitter.com/bJYruGKfo9