Президент МПК: Россия будет выступать в Токио Паралимпийский комитет России в марте был восстановлен в правах.

Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс заявил, что российские спортсмены будут участвовать в Паралимпийских играх 2020 года в Токио.

«Россия будет выступать в Токио, – сказал бразилец в интервью ТАСС. – Участие команды имеет большое значение не только для вашей страны, но и для всего паралимпийского движения».

Напомним, в марте МПК принял решение о восстановление в правах Паралимпийского комитета России (ПКР), который был отстранен в 2016 году.

Решение о восстановлении будет носить условный характер в ближайшие три года.

Паралимпийские игры в Токио пройдут с 25 августа по 6 сентября.