Тренер - об участии россиян в Паралимпиаде-2020: Для нас важно, что это было озвучено официально Главный тренер паралимпийской сборной России по фехтованию Елена Белкина - о словах президента МПК об участии россиян в Играх-2020 в Токио.

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- Для нас важно, что это было озвучено официально. Разумеется, мы это давно знали, но приятно, что об этом узнает вся страна, потому что очень многие за нас искренне переживают, - цитирует Белкину RT.

Ранее президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс заявил, что российские спортсмены будут участвовать в Паралимпийских играх 2020 года в Токио.