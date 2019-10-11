ПКР получил официальное приглашение на летние Паралимпийские игры 2020 года Паралимпийский комитет России получил официальное приглашение на летние Паралимпийские игры 2020 года в Токио, сообщает пресс-служба организации.

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«Международный паралимпийский комитет и Оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 направили в Паралимпийский комитет России официальное приглашение, подписанное президентом МПК Эндрю Парсонсом и президентом Оргкомитета Токио-2020 Есиро Мори принять участие в XVI Паралимпийских летних играх 2020 года в г. Токио», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте паралимпийского комитета России.

Ранее Международный паралимпийский комитет принял решение восстановить с 15 марта условно членство ПКР, которого российская организация была лишена в 2016 году.