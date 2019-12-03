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03 декабря 2019 16:05ПаралимпиадаШарафудинов Виктор

Путин поддержал выделение квот для паралимпийцев

Президент посетил Российский международный университет в Сочи.

Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал идею выделения квот в Российском международном олимпийском университете для паралимпийцев. В Сочи в ходе посещения олимпийского университета, которому в этом году исполнилось десять лет, президент РФ пообщался с паралимпийцами, сообщает ТАСС.

В частности, он поговорил c чемпионом паралимпийских игр по футболу Иваном Потехиным. «Это большой шанс для спортсменов перезапустить как-то свою карьеру и продолжить ее в индустрии спорта, в том, что тебе родное, – отметил Потехин, говоря о возможности учиться в этом университете. – За десять лет я всего лишь второй студент из паралимпийской семьи. Хотелось бы попросить квоты для паралимпийцев. Желающих даже здесь, в этом зале, уже немало».

Предложение нашло поддержку у президента РФ. «Хорошо. Я даже, честно говоря, до этого не додумался. Спасибо, что подсказали, будем делать», – пообещал Путин.

Глава государства подчеркнул, что университет состоялся как хорошее учебное заведение мирового класса. «По некоторым дисциплинам занимают, вот сейчас, второе место в Европе, по менеджменту спортивному - десятое в мире. Это за небольшой достаточно срок его существования. Это реально хорошее высшее учебное заведение», – отметил президент.

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