Паралимпиец стал курьером «Яндекс.Еды» в Екатеринбурге, чтобы заработать на поездку в Токио Михаил Асташов занимается паратриатлоном.

Российский паралимпиец Михаил Асташов трудоустроился курьером в сервис «Яндекс.Еда», чтобы накопить деньги на поездку на Паралимпийские игры в Токио, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Самый быстрый курьер «Яндекс.Еды» обнаружен в Екатеринбурге! pic.twitter.com/5YPobYOt0b — baza (@bazabazon) February 3, 2020

Асташов занимается паратриатлоном. В прошлом году он стал победителем чемпионата России и обладателем золотой медали Кубка мира в классе PTS-2 для спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата.

Асташов заявил, что министерство спорта региона не оказало ему финансовой поддержки. В ноябре Асташов обращался за помощью к бывшему биатлонисту и депутату Госдумы от Свердловской области Антону Шипулину.

Летние Паралимпийские игры пройдут в Токио с 25 августа по 6 сентября.