Паралимпиец стал курьером «Яндекс.Еды» в Екатеринбурге, чтобы заработать на поездку в Токио

Российский паралимпиец Михаил Асташов трудоустроился курьером в сервис «Яндекс.Еда», чтобы накопить деньги на поездку на Паралимпийские игры в Токио, сообщает телеграм-канал «Мутко против».
Асташов занимается паратриатлоном. В прошлом году он стал победителем чемпионата России и обладателем золотой медали Кубка мира в классе PTS-2 для спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата.
Асташов заявил, что министерство спорта региона не оказало ему финансовой поддержки. В ноябре Асташов обращался за помощью к бывшему биатлонисту и депутату Госдумы от Свердловской области Антону Шипулину.
Летние Паралимпийские игры пройдут в Токио с 25 августа по 6 сентября.
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